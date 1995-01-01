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    Sport_inside: Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в Турции.

    По информации телеграм-канала Sport_inside, 33-летний футболист получил хорошее предложение от «Гезтепе». Вопрос с подписанием контракта должен решиться до конца недели.

    • Соглашение португальца с москвичами истекает в этом месяце.
    • Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе железнодорожников хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1996 человек.

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2371

      Fan Loko mik 1 минуту назад

      Когда уже уйдёт? Сколько можно эту мыльную оперу тянуть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4933

      prezent2017 35 минут назад

      Крупная потеря Локов, возможно непоправимая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1779

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Не уходи, Ману!!!

      0
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