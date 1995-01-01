Sport_inside: Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе»

Когда уже уйдёт? Сколько можно эту мыльную оперу тянуть?
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в Турции.
По информации телеграм-канала Sport_inside, 33-летний футболист получил хорошее предложение от «Гезтепе». Вопрос с подписанием контракта должен решиться до конца недели.
- Соглашение португальца с москвичами истекает в этом месяце.
- Фернандеш перешел в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
- В составе железнодорожников хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
Источник: Телеграм-канал Sport_inside
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