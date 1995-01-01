Погба: «Ислам – это не терроризм. Это нечто прекрасное»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем вероисповедании. В мае француз совершил паломничество в Мекку во время священного месяца Рамадан.

«Ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Это заставило меня измениться, понять вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри.

Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таковым, уважая каждого.

Ислам не является образом, который все видят, – терроризмом. То, что мы слышим в средствах массовой информации, на самом деле является чем-то другим. Это нечто прекрасное.

Вы узнаете это. Любой может обнаружить, что чувствует связь с исламом», – сказал Погба.

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