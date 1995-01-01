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    Погба: «Ислам – это не терроризм. Это нечто прекрасное»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем вероисповедании. В мае француз совершил паломничество в Мекку во время священного месяца Рамадан.

    «Ислам – это все. Это то, что делает меня благодарным за все. Это заставило меня измениться, понять вещи в жизни. Думаю, возможно, это делает меня более спокойным внутри.

    Это было хорошим изменением в моей жизни, потому что я не родился мусульманином, несмотря на то, что моя мама была мусульманкой. Я просто вырос таковым, уважая каждого.

    Ислам не является образом, который все видят, – терроризмом. То, что мы слышим в средствах массовой информации, на самом деле является чем-то другим. Это нечто прекрасное.

    Вы узнаете это. Любой может обнаружить, что чувствует связь с исламом», – сказал Погба.

    Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

    AS: «МЮ» – «Реалу»: «Погба не продается»

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2619

      Viper for CSKA 51 минуту назад

      Сложно спорить, последние события показали, что у терроризма нет национальной принадлежности, и он завязан на низком уровне социально-экономического развития общества, из которого террористы выходят, а не "неправильности" каких бы то ни было религий.

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      Рейтинг: +646

      Борат 1 час назад

      сионизм пострашнее будет!

      1
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      Рейтинг: +2718

      Добрый Бобер 1 час назад

      Поль, моргни два раза, если твою семью взяли в заложники.

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