Вейналдум: «Мы в «Ливерпуле» считаем, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Но решать не нам»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум оценил шансы одноклубника Вирджила ван Дейка на победу в номинации «Золотой мяч»-2019.
«Он провел очень хороший сезон. Пытался остановить каждого, против кого играл.
Мы считаем его лучшим защитником мира. Для нас он определенно заслужил «Золотой мяч».
Но решать не нам, – цитирует голландца официальный сайт клуба.
- 9 июня сборная Голландии уступила португальцам в финале Лиги наций (0:1).
- Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за 84,5 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 50 матчах на клубном уровне.
- В мае Ассоциация профессиональных футболистов признала его игроком года.
- Команда Юргена Клоппа выиграла ЛЧ-2018/19 и финишировала на 2 месте в АПЛ, проиграв 1 очко «Манчестер Сити».