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    Вейналдум: «Мы в «Ливерпуле» считаем, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Но решать не нам»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум оценил шансы одноклубника Вирджила ван Дейка на победу в номинации «Золотой мяч»-2019.

    «Он провел очень хороший сезон. Пытался остановить каждого, против кого играл.

    Мы считаем его лучшим защитником мира. Для нас он определенно заслужил «Золотой мяч».

    Но решать не нам, – цитирует голландца официальный сайт клуба.

    • 9 июня сборная Голландии уступила португальцам в финале Лиги наций (0:1).
    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за 84,5 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 50 матчах на клубном уровне.
    • В мае Ассоциация профессиональных футболистов признала его игроком года.
    • Команда Юргена Клоппа выиграла ЛЧ-2018/19 и финишировала на 2 месте в АПЛ, проиграв 1 очко «Манчестер Сити».

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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