Вейналдум: «Мы в «Ливерпуле» считаем, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч». Но решать не нам»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум оценил шансы одноклубника Вирджила ван Дейка на победу в номинации «Золотой мяч»-2019.

«Он провел очень хороший сезон. Пытался остановить каждого, против кого играл.

Мы считаем его лучшим защитником мира. Для нас он определенно заслужил «Золотой мяч».

Но решать не нам, – цитирует голландца официальный сайт клуба.