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    Модель Волански: «После финала ЛЧ игроки «Ливерпуля» слали мне игривые сообщения»

    Модель Кинси Волански рассказала, что футболисты «Ливерпуля» пытались флиртовать с ней в соцсетях после ее выходки в финале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0).

    В первом тайме встречи 22-летняя американка выбежала на поле в одном купальнике. За свой поступок она провела пять часов в полицейском участке в Мадриде.

    «Я рассказала фанатам «Ливерпуля», что собиралась сделать, и поначалу они все сказали: «Ты шутишь?» Но когда они поняли, что я серьезно, они подумали, что это блестящая идея. Один из них даже взял мой телефон и сказал, что запишет это для меня. Что он и сделал. И даже встретил меня после того, как я вышла из тюрьмы, чтобы вернуть мне мой телефон.

    В финале все аплодировали «Ливерпулю», что никто даже не заметил, когда я пробилась сквозь болельщиков и выскочила на поле. Это было настолько захватывающе, что я даже не помню, что произошло. Это было просто размыто и так стремительно.

    Я не раскрываю никаких имен, но несколько игроков «Ливерпуля» отправили мне личные игривые сообщения после того, как я испортила матч. Один из них прислал смайлики в виде сердечка, а другой – сообщение со словами «Я видел тебя в матче».

    Честно говоря, я даже не знала, кто они, пока не зашла в их профили. Я не ответила, ведь у меня уже есть парень», – сказала Волански.

    Модель Волански: «Буду еще выбегать на поле. Не думаю, что это кому-то вредит»

    Модель, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ, оштрафовали на 15 тысяч евро

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      GSmall 10 минут назад

      Уважаемые редакторы.Не могли бы вы не кидать всякий хлам в новостной список.Я не думаю что это кому либо интересно,тут нет девушек легкого поведения,тут только болельщики.Заранее спасибо

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