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    Модель Волански: «Буду еще выбегать на поле. Не думаю, что это кому-то вредит»

    Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0), рассказала, что планирует повторить акцию в будущем.

    «К 30 годам планирую заработать столько денег, чтобы уйти из модельного бизнеса. Выход на поле только поможет мне. Количество моих подписчиков в инстаграме превысило два миллиона, такую рекламу не купишь.

    Планирую выбегать на поле еще, чтобы популярность стала еще больше. Это забавно; не думаю, что это кому-то вредит», – цитирует Волански The Sun.

    • УЕФА оштрафовал 22-летнюю девушку, а также вручил подарок.
    • По информации Mirror, Волански – девушка блогера Виталия Здоровецкого, снимающего ролики с розыгрышами.
    • Также девушка была оштрафована полицией на 10 тысяч евро за рекламу сайта с контентом для взрослых.

    Источник: The Sun

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