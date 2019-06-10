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    Роналду: «Золотой мяч»? Не знаю, достоин ли я его. Я выиграл три турнира, судить вам»

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций заявил, что не знает, достоин ли он выигрыша «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    В сезоне-2018/19 34-летний футболист завоевал три трофея – Суперкубок Италии, Серию А и Лигу наций.

    «Я выиграл три турнира. В моей карьере никогда не было момента, когда я играл плохо. За последние 16 лет цифры говорят сами за себя. Что я могу сделать больше? Я не знаю, достоин ли я выиграть «Золотой мяч». Не мне судить, это должны сделать вы.

    Сборная Португалии переживает невероятный момент с 2016 года, когда мы победили на Евро. У нас есть фанаты, и я счастлив. Очень важно выигрывать титулы. Болельщики оказали невероятную поддержку мне и моим партнерам по команде. Они помогли нам завоевать титул.

    Я чувствую себя хорошо. Хочу помогать молодым игрокам, а они хотят помогать мне. Это отличная связь», – сказал Роналду.

    Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +929

      Dizayner 2 минуты назад

      отменить к чертям собачим зм, кому нужно это представление?

      0
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      Рейтинг: +2902

      dinar7777dinar 6 минут назад

      явно ты не претендент на зм !! за плюшевый кубок лиги наций? за 6 мячей в лч? МЕССИ 12 МЯЧЕЙ В ЛЧ ! еще не сыграл на кубке америки. ван дейк лучший игрок апл и выиграл лч ! кристина похорошему даже в тройку не должен попадать.

      0
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      Рейтинг: +2753

      momwig_ 11 минут назад

      Да уж, Месси по-хорошему может опять без мячика остаться... Хотя не дадут такому случиться.

      1
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      Рейтинг: +2902

      dinar7777dinar > momwig_ 6 минут назад

      почему ? весь сезон отпахал как надо свои 50 + забил ! 12 мячей в лч.

      0
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      Рейтинг: +28

      vip.inzener 15 минут назад

      А действительно - кому золотой мяч? Супервыдающихся в этом году нет, Криштиану и Месси на своем уровне (не более). Так кому???

      0
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      Рейтинг: +4088

      Старикан 47 минут назад

      Да уж...Криштиану от скромности точно не умрёт!

      -2
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      Рейтинг: +10606

      bset > Старикан 41 минуту назад

      То есть ты предлагаешь человеку с детства заниматься футболом, следить за питанием, за своей физической формой, постоянно выкладываться на полную, отказывать себе в разной вкусной еде и алкоголе, каждый день проводить на тренировках, в отпуск ездить только немного летом (а то и без отпуска, если летом ЧМ, Кубок Конфедераций, ЧЕ или Лигу Наций проводят), и при этом еще и быть скромным? Он заслужил это многолетним трудом. Как и любой другой футболист, играющий на самом высоком уровне.

      9
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      Рейтинг: +28

      vip.inzener > bset 17 минут назад

      поддерживаю!

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