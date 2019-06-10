Роналду: «Золотой мяч»? Не знаю, достоин ли я его. Я выиграл три турнира, судить вам»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций заявил, что не знает, достоин ли он выигрыша «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

В сезоне-2018/19 34-летний футболист завоевал три трофея – Суперкубок Италии, Серию А и Лигу наций.

«Я выиграл три турнира. В моей карьере никогда не было момента, когда я играл плохо. За последние 16 лет цифры говорят сами за себя. Что я могу сделать больше? Я не знаю, достоин ли я выиграть «Золотой мяч». Не мне судить, это должны сделать вы.

Сборная Португалии переживает невероятный момент с 2016 года, когда мы победили на Евро. У нас есть фанаты, и я счастлив. Очень важно выигрывать титулы. Болельщики оказали невероятную поддержку мне и моим партнерам по команде. Они помогли нам завоевать титул.

Я чувствую себя хорошо. Хочу помогать молодым игрокам, а они хотят помогать мне. Это отличная связь», – сказал Роналду.

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