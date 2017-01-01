Рамос – о переходе Азара в «Реал»: «Отличный трансфер»

Капитан «Реала» Серхио Рамос доволен трансфером вингера Эдена Азара из «Челси» в мадридский клуб.
«Я думаю, что это отличный трансфер. Эден – игрок мирового уровня. Хороший вариант, чтобы усилить команду», – сказал Рамос.
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Капитан «Реала» Серхио Рамос доволен трансфером вингера Эдена Азара из «Челси» в мадридский клуб.
«Я думаю, что это отличный трансфер. Эден – игрок мирового уровня. Хороший вариант, чтобы усилить команду», – сказал Рамос.