Рамос – о переходе Азара в «Реал»: «Отличный трансфер»

Капитан «Реала» Серхио Рамос доволен трансфером вингера Эдена Азара из «Челси» в мадридский клуб.

«Я думаю, что это отличный трансфер. Эден – игрок мирового уровня. Хороший вариант, чтобы усилить команду», – сказал Рамос.