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    Рамос – о переходе Азара в «Реал»: «Отличный трансфер»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос доволен трансфером вингера Эдена Азара из «Челси» в мадридский клуб.

    «Я думаю, что это отличный трансфер. Эден – игрок мирового уровня. Хороший вариант, чтобы усилить команду», – сказал Рамос.

    • «Реал» объявил о переходе 28-летнего футболиста в пятницу вечером.
    • По данным The Telegraph, мадридский клуб заплатит за игрока 130 миллионов фунтов с учетом бонусов.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.
    • Презентация бельгийца запланирована на четверг, 13 июня.

    Источник: Goal.com

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