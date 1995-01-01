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    Ван Дейк – о финале Лиги наций: «Обидно, что мы остались ни с чем»

    Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от Португалии в финальном матче Лиги наций (0:1).

    «У обеих команды были моменты. Мы должны были сыграть немного быстрее и воспользоваться своими шансами. Обидно, что мы остались ни с чем. Но мы прогрессируем. Это поражение не должно разрушить наше развитие.

    Мы можем собой гордиться. Теперь мы переключаемся на квалификацию к Евро-2020. Нужно подготовиться наилучшим образом», – сказал ван Дейк.

    Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +957

      Александр52 1 час назад

      Голландцы похоже одноразовые. Вспыхнули и сгорели. Пока в них нет стержня. А вот Португалия за счёт терпения и эффекта присутствия Рональду сотворила очередное чудо.

      0
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      Рейтинг: +1211

      Torvald64 > Александр52 39 минут назад

      У голландцев много молодых игроков. Всё ещё только начинается. Я думаю, это будет яркая сборная через несколько лет.

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