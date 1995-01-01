Ван Дейк – о финале Лиги наций: «Обидно, что мы остались ни с чем»

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от Португалии в финальном матче Лиги наций (0:1).

«У обеих команды были моменты. Мы должны были сыграть немного быстрее и воспользоваться своими шансами. Обидно, что мы остались ни с чем. Но мы прогрессируем. Это поражение не должно разрушить наше развитие.

Мы можем собой гордиться. Теперь мы переключаемся на квалификацию к Евро-2020. Нужно подготовиться наилучшим образом», – сказал ван Дейк.

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