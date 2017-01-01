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    «СЭ»: «Зенит» не будет покупать Марио Фернандеса из-за высокой цены и возраста бразильца

    Трансфер защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» маловероятен. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, петербургский клуб не будет покупать игрока сборной России из-за высокой цены (25-30 миллионов евро), а также его возраста (осенью футболисту исполнится 29 лет).

    На первый сбор с «Зенитом» поедут правые защитники Игорь Смольников и Денис Терентьев.

    • Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересован «Атлетико».
    • Фернандес – лучший игрок минувшего розыгрыша РПЛ по версии InStat.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6318

      KLIM777 3 минуты назад

      да да...он его бы не и не стал покупать, просто журналисты придумали хорошую утку, самую подходящую)

      0
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      Рейтинг: +896

      волчарик 52 минуты назад

      Ну и хорошо,а то слушай потом весь год как ужасный Газпром прямых конкурентов ослабляет.Жаль что быстрее всего все равно уйдет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +229

      Вальдемар IV > волчарик 2 минуты назад

      бочку дегтя ложкой меда не испортить

      0
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      Рейтинг: +3971

      Агасфер 1 час назад

      Лучше нового Маркизио!!! А в переводе на доступный язык,как и говорил Гинер :Хрен вам!

      1
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      Рейтинг: +809

      Derzkiy1 1 час назад

      Он же русский , почему бразильца ?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +969

      mamba9090909 > Derzkiy1 1 час назад

      это когда он русским стал?))

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      Рейтинг: +3713

      3a zenit > Derzkiy1 51 минуту назад

      россиянин как и прочие не русские у которых гражданство РФ

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      Рейтинг: +3029

      ivan-football-fan > Derzkiy1 44 минуты назад

      Он, конечно же, не РУССКИЙ...он - "РОССИЙСКИЙ". В кавычках потому, что у него наш паспорт, он - гражданин РФ. Но, он, естественно, и гражданин Боазилии и, вообще, этничесикй бразилец по НАЦИОНАЛЬНОСТИ. )))Наверняка, он - католик... Их в Бразилии больше всего в мире... И, конечно же, Россию он "любит" за свою ЗП в клубе и возможность в составе сборнойРФ 9ради чего ему полдарили паспорт) попадать на крупнейшие турниры по футболу - ЧМ, например... В СВОЮ-ТО - СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ- ОН НЕ ПРОХОДИТ.)))++

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      Рейтинг: +2752

      BarStep > ivan-football-fan 23 минуты назад

      Ванька, и что тебе лично с того? Что ты психуешь без конца.. Расслабься и получай удовольствие от игры бразильца за сборную России... Или тебя от слова Россия коробит?

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      Рейтинг: +291

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Лучше бы Анюкова продлили, чем наигрывать этих физкультурников

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      Рейтинг: +3029

      ivan-football-fan > Ганнибал Лектор 44 минуты назад

      ))++

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