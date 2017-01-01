«СЭ»: «Зенит» не будет покупать Марио Фернандеса из-за высокой цены и возраста бразильца

да да...он его бы не и не стал покупать, просто журналисты придумали хорошую утку, самую подходящую)
Трансфер защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит» маловероятен. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, петербургский клуб не будет покупать игрока сборной России из-за высокой цены (25-30 миллионов евро), а также его возраста (осенью футболисту исполнится 29 лет).
На первый сбор с «Зенитом» поедут правые защитники Игорь Смольников и Денис Терентьев.
- Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересован «Атлетико».
- Фернандес – лучший игрок минувшего розыгрыша РПЛ по версии InStat.