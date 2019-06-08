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    Marca: «Реал» готов продать Марсело. Зидан рассматривает бразильца в качестве запасного

    Защитник «Реала» Марсело в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

    Как утверждает Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассматривает бразильца в качестве запасного игрока своей команды. Француз видит основным левым защитником Ферлана Менди, который в ближайшее время перейдет из «Лиона».

    «Реал» разрешил Марсело самому принять решение на счет своего будущего. Руководство готово отпустить 31-летнего футболиста в другой клуб.

    • Марсело выступает за «Реал» с 2007 года.
    • Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в «Ювентус», где играет его друг Криштиану Роналду.

    Источник: Marca

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