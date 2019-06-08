Marca: «Реал» готов продать Марсело. Зидан рассматривает бразильца в качестве запасного

Защитник «Реала» Марсело в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как утверждает Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассматривает бразильца в качестве запасного игрока своей команды. Француз видит основным левым защитником Ферлана Менди, который в ближайшее время перейдет из «Лиона».

«Реал» разрешил Марсело самому принять решение на счет своего будущего. Руководство готово отпустить 31-летнего футболиста в другой клуб.