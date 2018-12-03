Пикфорд – первый вратарь, забивший пенальти за сборную Англии

е бать достижение ! у англов всегда вратари дырявые !
Англия обыграла Швейцарию в матче за третье место в Лиге наций.
Команда Гарета Саутгейта победила в этой встрече в серии послематчевых пенальти. Один из ударов с одиннадцатиметровой отметки забил вратарь Джордан Пикфорд.
Пикфорд стал первым голкипером в истории английской сборной, который реализовал пенальти в послематчевой серии в официальном матче.
- Пикфорд выступает за «Эвертон».
- В прошедшем розыгрыше АПЛ вратарь пропустил 46 голов в 38 матчах.