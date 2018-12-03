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    Пикфорд – первый вратарь, забивший пенальти за сборную Англии

    Англия обыграла Швейцарию в матче за третье место в Лиге наций.

    Команда Гарета Саутгейта победила в этой встрече в серии послематчевых пенальти. Один из ударов с одиннадцатиметровой отметки забил вратарь Джордан Пикфорд.

    Пикфорд стал первым голкипером в истории английской сборной, который реализовал пенальти в послематчевой серии в официальном матче.

    • Пикфорд выступает за «Эвертон».
    • В прошедшем розыгрыше АПЛ вратарь пропустил 46 голов в 38 матчах.

    Источник: Opta

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      Рейтинг: +2907

      dinar7777dinar 55 минут назад

      е бать достижение ! у англов всегда вратари дырявые !

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