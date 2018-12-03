Пикфорд – первый вратарь, забивший пенальти за сборную Англии

Англия обыграла Швейцарию в матче за третье место в Лиге наций.

Команда Гарета Саутгейта победила в этой встрече в серии послематчевых пенальти. Один из ударов с одиннадцатиметровой отметки забил вратарь Джордан Пикфорд.

Пикфорд стал первым голкипером в истории английской сборной, который реализовал пенальти в послематчевой серии в официальном матче.