Гончаренко: «Чалову рановато уезжать в Европу. Большие клубы не дают гарантий»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный уход из команды нападающего Федора Чалова.

21-летний россиянин хочет попробовать свои силы в Европе. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

«Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.

Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться – это не идет на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент. Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко.