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    Гончаренко: «Чалову рановато уезжать в Европу. Большие клубы не дают гарантий»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный уход из команды нападающего Федора Чалова.

    21-летний россиянин хочет попробовать свои силы в Европе. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

    «Смотря куда ехать. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.

    Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Если ты усиливаешь его сомнения или вбрасываешь дополнительную информацию, с которой он не может справиться – это не идет на пользу. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент. Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове», — сказал Гончаренко.

    • В сезоне-2018/19 Чалов провел в РПЛ 30 матчей и забил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира.
    • Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +425

      Киркинитидец 24 минуты назад

      ну и команду нашел... тигринный анал?

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      Рейтинг: +425

      Киркинитидец > Киркинитидец 22 минуты назад

      пардон! это Дзага...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2264

      AtticusFinch 38 минут назад

      В 21 год рановато?))ахаххаахах да у нас и в 26 лет будут его молодым считать)))а в Европе это нормальный возраст)

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      Рейтинг: +4772

      Сильвербой 49 минут назад

      Чалов должен сам думать своей башкой! Есть пример Мбапе или Фелиша, за которого уже дают сумасшедшие миллионы, а есть пример Базелюка, например.....Если возомнит что он звезда, то будет в ПФЛ играть...

      1
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      Рейтинг: +1394

      VSt 1 час назад

      Вообще плохо понял - то-ли Гончаренко похвалил пацана, то-ли по носу щелкнул.

      1
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      Рейтинг: +8725

      vladimir-7 1 час назад

      Все верно обосновал В.Ганчаренко. Однако, если переходить Ф.Чалову
      в европейский клуб, то лучше всего в Монако, потому, что там А.Головин
      играет и поможет ему быстрее адаптироваться и вдвоем им легче будет
      играть в команде и есть совместный опыт игры в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +210

      Moveton 1 час назад

      А почему инфо не указывают что он лучший и по системе гол плюс пас? А черчес не выпустил даже на замену. О Комличенко вообще молчу, конечно лучше смолова выпустить))

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