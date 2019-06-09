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    Модель Триндади – о Неймаре: «Он ударил и изнасиловал меня. Он был под наркотиками. Его нужно посадить»

    Испанское издание AS получило в свое распоряжение электронную переписку бразильской модели Наджилы Триндади со своим адвокатом. Девушка ранее обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании.

    «Неймар ударил и изнасиловал меня. Он был под наркотиками. Это наркоман, агрессор, который опасен для общества. Его нужно посадить в тюрьму», – отозвалась Триндади о футболисте в переписке.

    • Есть информация, что «Реал» отказался от трансфера Неймара из-за скандала с изнасилованием.
    • Игрок пропустит ближайший Кубок Америки.
    • Неймар – самый дорогой игрок в истории.

    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

    Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку

    Источник: AS

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