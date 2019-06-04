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    Sport.es: «Реал» отказался от трансфера Неймара после скандала с обвинением в изнасиловании

    «Реал» утратил интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару, сообщает Sport.es со ссылкой на AS.

    По информации источника, руководство мадридского клуба опасается, что возможный приход бразильца принесет репутационные риски.

    Это связано с последним скандалом, связанным с именем Неймара. Футболиста обвинили в изнасиловании.

    Отмечается, что «Реал» больше склоняется к варианту с покупкой другого форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Неймара, в свою очередь, может вернуть «Барселона». Как сообщает RMC Sport, на этом настаивает лидер каталонцев Лионель Месси.

    Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку

    Источник: Sport.es

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    04.06.2019 23:32
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