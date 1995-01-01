Журналист Байрнер: «Гризманн может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани»

Журналист Робин Байрнер поделился информацией о продолжении карьеры форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз может переехать на родину.

«Гризманна связывают с трансфером в «ПСЖ». В свою очередь, в «Атлетико» из Парижа может переехать Эдинсон Кавани», – написал журналист.