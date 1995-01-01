Журналист Байрнер: «Гризманн может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани»

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Журналист Робин Байрнер поделился информацией о продолжении карьеры форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз может переехать на родину.
«Гризманна связывают с трансфером в «ПСЖ». В свою очередь, в «Атлетико» из Парижа может переехать Эдинсон Кавани», – написал журналист.
- Ранее Гризманн объявил, что знает свой новый клуб.
- Сейчас сумма отступных за Антуана составляет 200 миллионов евро. С 1 июля сумма уменьшится до 120 миллионов евро.
- Кроме того, 24 миллиона евро «Атлетико» выплатит «Реалу Сосьедад» из-за условий контракта.
Источник: Таиттер Робина Байрнера
Робин Байрнер - корреспондент издания Goal. Преимущественно освещает французский и шотландский футбол. Аудитория автора в твиттере - 33,5 тысячи подписчиков.