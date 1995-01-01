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    Гризманн: «Знаю, где продолжу карьеру»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что уже знает свой новый клуб. Ранее француз анонсировал уход из мадридской команды.

    «Уже знаю, где продолжу карьеру», – цитирует действующего чемпиона мира Le10sport.com.

    Источник: Le10sport.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +464

      DMитрий 5 минут назад

      Есть инсайдерская информация, клуб называется "Голубая устрица"

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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar > DMитрий 2 минуты назад

      Неофициальное название зенита ? Голубая устрица .

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    • ...
      Рейтинг: +7180

      Cules2013 6 минут назад

      надеюсь не в Барсе, а то уже реально бесить начинаешь, ведёшь себя как проститутка

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      Рейтинг: +928

      Dizayner 28 минут назад

      го в юве антуан, не пожалеешь

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