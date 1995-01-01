Гризманн: «Знаю, где продолжу карьеру»

Есть инсайдерская информация, клуб называется "Голубая устрица"
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что уже знает свой новый клуб. Ранее француз анонсировал уход из мадридской команды.
«Уже знаю, где продолжу карьеру», – цитирует действующего чемпиона мира Le10sport.com.
- При этом несколько дней назад Гризманн говорил, что свой новый клуб не знает.
- По информации СМИ, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- С 1 июля сумма отступных за форварда снизится с 200 миллионов евро до 120.