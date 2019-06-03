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    Гризманн: «Где я буду играть в следующем сезоне? Хороший вопрос. Я не знаю»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

    Ранее француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона-2018/19.

    «В какой команде я буду играть чуть более чем через месяц? Я не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим, всему свое время», – сказал Гризманн.

    Источник: Diario Sport

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    03.06.2019 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +373

      OBOLEV 13 часов назад

      Будет смешно если уйдет в МЮ ) Просто не стоит говорить гоп пока не перепрыгнул.

      0
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      Рейтинг: +957

      AZ 13 часов назад

      в Отсасуну переходи. Задолбал со своей Сантой Барбарой. Барсе такой дурачок явно не нужен. Правильно что отказались от него

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