Гризманн: «Где я буду играть в следующем сезоне? Хороший вопрос. Я не знаю»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

Ранее француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона-2018/19.

«В какой команде я буду играть чуть более чем через месяц? Я не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим, всему свое время», – сказал Гризманн.