Гризманн: «Где я буду играть в следующем сезоне? Хороший вопрос. Я не знаю»

Будет смешно если уйдет в МЮ ) Просто не стоит говорить гоп пока не перепрыгнул.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.
Ранее француз объявил, что покинет мадридский клуб после завершения сезона-2018/19.
«В какой команде я буду играть чуть более чем через месяц? Я не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим, всему свое время», – сказал Гризманн.
- По информации СМИ, 28-летним футболистом интересуются «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- С 1 июля сумма отступных за форварда снизится с 200 миллионов евро до 120.
- В минувшем сезоне Гризманн провел за мадридцев 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.