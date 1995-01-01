Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа 25 миллионов, чтобы он ушел в «ПСЖ» летом

    «ПСЖ» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа. Англичане заинтересованы в продаже игрока и даже готовы заплатить ему деньги, чтобы он согласился на трансфер.

    По сведениям The Sun, «Юнайтед» готов заплатить испанцу 25 миллионов долларов, чтобы он ушел летом. Сам же футболист желает отработать контракт с клубом до конца – до июня 2020 года.

    • В минувшем сезоне Де Хеа принял участие в 46 играх всех турниров.
    • «ПСЖ» – чемпион Франции.
    • Transfermarkt оценивает футболиста сборной Испании в 70 миллионов евро.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru