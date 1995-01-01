«Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа 25 миллионов, чтобы он ушел в «ПСЖ» летом

«ПСЖ» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа. Англичане заинтересованы в продаже игрока и даже готовы заплатить ему деньги, чтобы он согласился на трансфер.

По сведениям The Sun, «Юнайтед» готов заплатить испанцу 25 миллионов долларов, чтобы он ушел летом. Сам же футболист желает отработать контракт с клубом до конца – до июня 2020 года.