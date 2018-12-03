Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы понимали, то он станет великим. Но не думали, что настолько»

Экс-полузащитник сборной Португалии Деку поделился мнением о Криштиану Роналду.
«Криштиану счастлив в сборной, это прекрасно видно по его игре. Он капитан и лидер.
Когда он дебютировал в сборной, мы понимали, что он станет великим, но не думали, что настолько. Он один из лучших в истории. Доказательством служит то, что среднему игроку практически невозможно поддерживать высокий уровень на протяжении стольких лет», — приводит слова Деку A Bola.
- В 43 играх клубного сезона 34-летний Роналду забил 28 голов и отдал 13 ассистов.
- Сегодня, 9 июня, команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Голландии в финале Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.