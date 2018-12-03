Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы понимали, то он станет великим. Но не думали, что настолько»

    Экс-полузащитник сборной Португалии Деку поделился мнением о Криштиану Роналду.

    «Криштиану счастлив в сборной, это прекрасно видно по его игре. Он капитан и лидер.

    Когда он дебютировал в сборной, мы понимали, что он станет великим, но не думали, что настолько. Он один из лучших в истории. Доказательством служит то, что среднему игроку практически невозможно поддерживать высокий уровень на протяжении стольких лет», — приводит слова Деку A Bola.

    • В 43 играх клубного сезона 34-летний Роналду забил 28 голов и отдал 13 ассистов.
    • Сегодня, 9 июня, команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Голландии в финале Лиги наций. Начало — в 21:45 по московскому времени.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru