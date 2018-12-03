Сантуш: «Сборная Голландии обладают великолепными качествами. Среди них есть игроки «Аякса»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал интервью перед финалом Лиги наций с командой Голландии.

«Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. «Аякс» прекрасно выступил в Лиге чемпионов, среди голландцев есть и победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами.

Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего – психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам», – сказал Сантуш.