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    Сантуш: «Сборная Голландии обладают великолепными качествами. Среди них есть игроки «Аякса»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал интервью перед финалом Лиги наций с командой Голландии.

    «Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. «Аякс» прекрасно выступил в Лиге чемпионов, среди голландцев есть и победители этого турнира. Все это доказывает, что игроки сборной Голландии обладают великолепными качествами.

    Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего – психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам», – сказал Сантуш.

    • Матч состоится сегодня, 9 июня, в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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