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    Куман: «Было бы здорово победить Португалию в финале Лиги наций»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился ожиданиями от финала Лиги наций с командой Португалии.

    «Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале – это удовольствие, а не давление.

    Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории.

    У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно», – сказал Куман.

    • Матч состоится сегодня, 9 июня, в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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