Верратти: «Неймар живет ради футбола. Но его окружение из зависти вставляет ему палки в колеса»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти охарактеризовал своего партнера Неймара. Бразильца подозревают в изнасиловании бразильской модели Наджилы Триндади.

«Сейчас у Неймара трудные времена. Люди, которые не знают его, представляют себе его не так, каким он есть на самом деле. Это щедрый человек и исключительный партнер. Он живет ради футбола. Правда, его окружение из зависти вставляет ему палки в колеса», – цитирует итальянца L`Equipe.

Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки-2019.

Из-за повреждения бразилец также не сыграл в плей-офф Лиги чемпионов.

Неймар – самый дорогой футболист в истории.

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