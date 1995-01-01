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    Верратти: «Неймар живет ради футбола. Но его окружение из зависти вставляет ему палки в колеса»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти охарактеризовал своего партнера Неймара. Бразильца подозревают в изнасиловании бразильской модели Наджилы Триндади.

    «Сейчас у Неймара трудные времена. Люди, которые не знают его, представляют себе его не так, каким он есть на самом деле. Это щедрый человек и исключительный партнер. Он живет ради футбола. Правда, его окружение из зависти вставляет ему палки в колеса», – цитирует итальянца L`Equipe.

    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки-2019.
    • Из-за повреждения бразилец также не сыграл в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Неймар – самый дорогой футболист в истории.

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    Источник: L`Equipe

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