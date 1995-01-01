Неймар побывал в полиции и дал показания по обвинению в изнасиловании

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок в Рио-де-Жанейро, где дал показания по делу об обвинении его в изнасиловании.

Ранее Наджила Триндаде обратилась в правоохранительные органы, заявив, что футболист изнасиловал ее в парижском отеле 15 мая. Неймар отвергает все обвинения.

«Неймар только что дал заявление. Он взял за правило как можно скорее выступить с заявлением. Разъяснить все, что необходимо разъяснить.

Мы абсолютно уверены, что докажем невиновность нашего клиента. Процесс был тщательным, но он представил все необходимые разъяснения», – заявила адвокат бразильца Майра Фернандес.

«Я ценю поддержку и все сообщения, которые прислали мне со всего мира, мои друзья, мои поклонники. Мир со мной. Хочу сказать спасибо за добрые пожелания. Я чувствовал себя очень любимым», – сказал Неймар у дверей полицейского участка.

Кроме обвинений в изнасиловании Неймар также может столкнуться с расследованием по поводу публикации фотографий Триндаде без ее разрешения, так как это – нарушение закона, направленного на защиту конфиденциальности.

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