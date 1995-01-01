Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Неймар побывал в полиции и дал показания по обвинению в изнасиловании

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок в Рио-де-Жанейро, где дал показания по делу об обвинении его в изнасиловании.

    Ранее Наджила Триндаде обратилась в правоохранительные органы, заявив, что футболист изнасиловал ее в парижском отеле 15 мая. Неймар отвергает все обвинения.

    «Неймар только что дал заявление. Он взял за правило как можно скорее выступить с заявлением. Разъяснить все, что необходимо разъяснить.

    Мы абсолютно уверены, что докажем невиновность нашего клиента. Процесс был тщательным, но он представил все необходимые разъяснения», – заявила адвокат бразильца Майра Фернандес.

    «Я ценю поддержку и все сообщения, которые прислали мне со всего мира, мои друзья, мои поклонники. Мир со мной. Хочу сказать спасибо за добрые пожелания. Я чувствовал себя очень любимым», – сказал Неймар у дверей полицейского участка.

    Кроме обвинений в изнасиловании Неймар также может столкнуться с расследованием по поводу публикации фотографий Триндаде без ее разрешения, так как это – нарушение закона, направленного на защиту конфиденциальности.

    Неймару грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования

    Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что секс с игроком был по взаимному согласию

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71515
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru