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    Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что секс с игроком был по взаимному согласию

    Девушка, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, заявила, что у нее с футболистом был секс по обоюдному согласию.

    Как сообщает Globo, после этого признания с ней отказалось работать юридическое бюро «Фернандес и Абреу», в которое обратилась потерпевшая. Во время разговора с юристами девушка заявила, что Неймар ее не насиловал. По ее словам, секс с игроком был по обоюдному согласию, но во время самого процесса он проявил жестокость и бил ее.

    По мнению девушки, форвард должен понести гражданскую и уголовную ответственность, так как это – физическое насилие. Она обратилась к другому адвокату, который и подал в полицию заявление от ее имени по поводу изнасилования.

    В «Фернандеса и Абреу» заявили, что, исходя из показаний девушки, она стала жертвой нападения, а не изнасилования. Это уже другая статья и другое наказание. Самой ей также может грозить наказание за дачу ложных показаний.

    Ранее сообщалось, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe.

    Неймару грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования

    Федерация футбола Бразилии отсрочила время дачи показаний Неймара по обвинению в изнасиловании

    Источник: Globo

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии14
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      Рейтинг: +269

      O-Z 16 секунд назад

      Посадите его нахер. Он уже всех за*бал

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      Рейтинг: +559

      Flydis 2 минуты назад

      Все это сделано для того, чтобы все подумали, будто бы Неймар натурал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6164

      KLIM777 24 минуты назад

      во время процесса бил ее? Так кули такая неопытная приехала на штык садиться?

      0
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      Рейтинг: +653

      ruded 38 минут назад

      Неймар, похоже, любит секс с "перчинкой", чтоб по жестче..

      0
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      Рейтинг: +375

      monser08 42 минуты назад

      интересно во сколько обошлось взаимное согласие?

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      Рейтинг: +4129

      ilichkadr 49 минут назад

      Не иначе девушка склонна к садомазохизму, а Неймар просто оборонялся..........

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      Рейтинг: +420

      FENIX-SL 1 час назад

      а неймар не женат разве?

      1
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      Рейтинг: +4655

      piligrim1986 1 час назад

      в итоге еще окажется, что это она его изнасиловала)))))

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      Рейтинг: +616

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Накинули бы ещё лям, сказала бы, что все перепутали и она сама его изнасиловала...))

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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 1 час назад

      вот поэтому лучше передернуть на порево и лечь спать, зато никто бабки не вытянет ни залетит

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