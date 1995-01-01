Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что секс с игроком был по взаимному согласию

Девушка, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, заявила, что у нее с футболистом был секс по обоюдному согласию.

Как сообщает Globo, после этого признания с ней отказалось работать юридическое бюро «Фернандес и Абреу», в которое обратилась потерпевшая. Во время разговора с юристами девушка заявила, что Неймар ее не насиловал. По ее словам, секс с игроком был по обоюдному согласию, но во время самого процесса он проявил жестокость и бил ее.

По мнению девушки, форвард должен понести гражданскую и уголовную ответственность, так как это – физическое насилие. Она обратилась к другому адвокату, который и подал в полицию заявление от ее имени по поводу изнасилования.

В «Фернандеса и Абреу» заявили, что, исходя из показаний девушки, она стала жертвой нападения, а не изнасилования. Это уже другая статья и другое наказание. Самой ей также может грозить наказание за дачу ложных показаний.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 15 мая в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe.

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