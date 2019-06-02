Неймару грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования

Форварда «ПСЖ» Неймара обвиняют в изнасиловании. В воскресенье утром стало известно, что женщина (ее имя не называется) обратилась в полицию и написала заявление на Неймара. Она утверждает, что футболист изнасиловал ее.

Девушка встретилась с Неймаром в отеле в Париже 15 мая.

По ее словам, вечером в тот день футболист пришел в номер пьяным и совершил с ней половой акт без ее согласия.

Неймар опубликовал в своем инстаграме видеобращение, в котором опроверг информацию об изнасиловании и показал переписку с девушкой. В этой переписке собеседница Неймара отправляла ему интимные фото, они также попали в видеобращение.

text text text 1 Июн 2019 в 7:44 PDT



Действия Неймара можно классифицировать как распространение изображений сексуального содержания без согласия автора. Это нарушение законов Бразилии. За это предусмотрено наказание: штраф и тюремное заключение на срок от года до пяти или больше, если это было сделано с целью мести или унижения.

Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку