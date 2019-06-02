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    Неймару грозит до пяти лет тюрьмы за публикацию фотографий предполагаемой жертвы изнасилования

    Форварда «ПСЖ» Неймара обвиняют в изнасиловании. В воскресенье утром стало известно, что женщина (ее имя не называется) обратилась в полицию и написала заявление на Неймара. Она утверждает, что футболист изнасиловал ее.

    • Девушка встретилась с Неймаром в отеле в Париже 15 мая.
    • По ее словам, вечером в тот день футболист пришел в номер пьяным и совершил с ней половой акт без ее согласия.

    Неймар опубликовал в своем инстаграме видеобращение, в котором опроверг информацию об изнасиловании и показал переписку с девушкой. В этой переписке собеседница Неймара отправляла ему интимные фото, они также попали в видеобращение.

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    Действия Неймара можно классифицировать как распространение изображений сексуального содержания без согласия автора. Это нарушение законов Бразилии. За это предусмотрено наказание: штраф и тюремное заключение на срок от года до пяти или больше, если это было сделано с целью мести или унижения.

    Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку

    Источник: El comercio

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +632

      Мы ЦСКА 2 часа назад

      Шалава хочет денег срубить...... Борщ **** вари , а не по отелям шляйся проститутка

      1
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      Рейтинг: +6079

      KLIM777 3 часа назад

      хоть терпеть не могу этого понтовщика, который ничего не добился на поле в 27 лет, но баба мразь, обычная шлюпка.

      5
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      Рейтинг: +138

      МасСуд 6 часов назад

      ****** полный... эти сучки толпами ходят за ним и такими как он.... бабло срубить хочет *******... фуууу на нее

      6
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      Рейтинг: +105

      MaxiLeon 8 часов назад

      если не хотела , а что она там делала , (в отеле) ???

      5
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      Рейтинг: +431

      Makaweli > MaxiLeon 3 часа назад

      Она хотела боком а он её раком, вот она и не согласна была!

      3
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      Рейтинг: +6079

      KLIM777 > MaxiLeon 3 часа назад

      приехала просто пообщаться, чай попить и лечь на разных кроватях.

      3
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