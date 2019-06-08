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    Испания и Португалия договорились о совместной подаче заявки на проведение ЧМ-2030

    Федерации футбола Испании и Португалии официально договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030. Правительства обоих государств готовы поддерживать оргкомитет.

    Португалия еще ни разу не принимала ЧМ. В Испании турнир проходил в 1982 году. Сборная Испании выигрывала турнир в 2010 году.

    • Конкурентом испано-португальской заявки будет совместное выдвижение латиноамериканских стран: Аргентины, Чили, Парагвая, Уругвая.
    • В 2030 году будет 100-летняя годовщина первого чемпионата мира.
    • Ближайший ЧМ пройдет в 2022 году в Катаре.

    Источник: AS

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