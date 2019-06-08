Испания и Португалия договорились о совместной подаче заявки на проведение ЧМ-2030

Федерации футбола Испании и Португалии официально договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030. Правительства обоих государств готовы поддерживать оргкомитет.

Португалия еще ни разу не принимала ЧМ. В Испании турнир проходил в 1982 году. Сборная Испании выигрывала турнир в 2010 году.