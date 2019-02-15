Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Президент Чили Себастьян Пиньера в своем официальном твиттере сообщил, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и совместно подать ее на 2030 год. Предложение одобрили три страны», – написал Пиньера.

Страны хотят отметить столетнюю годовщину с проведения первого ЧМ (Уругвай, 1930 год). Пиньера написал, что национальные футбольные федерации посоветовались с КОНМЕБОЛ перед тем, как принять такое решение.