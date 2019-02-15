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    Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

    Президент Чили Себастьян Пиньера в своем официальном твиттере сообщил, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

    «Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и совместно подать ее на 2030 год. Предложение одобрили три страны», – написал Пиньера.

    Страны хотят отметить столетнюю годовщину с проведения первого ЧМ (Уругвай, 1930 год). Пиньера написал, что национальные футбольные федерации посоветовались с КОНМЕБОЛ перед тем, как принять такое решение.

    Источник: Официальный твиттер Себастьяна Пиньеры

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    15.02.2019 01:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 февраля 2019, 11:10

      Как они матчи то делить будут? Этому открытие этому финал, а этому и группы хватит? Передерутся же ))))

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 11:03

      Бред. Когда праздник футбола рассредотачивается по нескольким странам, атмосфера уже не та. Евро и ЧМ нужно проводить в одной стране, я считаю.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > vladik12 15 февраля 2019, 11:28

      Затраты на ЧМ каждый раз растут, чтобы не падало качество - остаётся слишком мало стран, у которых есть такие деньги. А тут ещё увеличение количества участников до 48 - это делает проведение чемпионата одной страной почти невозможным.
      Уже если даже США в одиночку не проводит, а делится с Мексикой и Канадой - то что уж говорить.

      А так по сути, для сторонних гостей какая разница? Что может быть не так с атмосферой?

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Torvald64 15 февраля 2019, 11:40

      Какая разница для гостей? Ездить на матчи внутри одной страны проще и менее затратно, чем, блин, в четырех.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > vladik12 15 февраля 2019, 12:27

      Ну да, особенно если это такая страна, как Россия или Бразилия)

      Во-первых, из Буэнос-Айреса до условного Асунсьона или Сантьяго ехать ближе, чем от Москвы до Екатеринбурга или от Рио до Манауса. Уругвай вообще под боком на другой стороне залива.
      Во-вторых, для перемещений почти наверняка будут введены что-то типа бесплатных поездов/самолётов/автобусов, как это было сделано у нас.
      В-третьих, никто не заставляет объезжать все города и страны ЧМ.

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 15 февраля 2019, 10:25

      Лажа, опять смотреть футбол по долбаному бразильскому времени....

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