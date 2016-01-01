Живоглядов близок к трансферу в «Локомотив» за 1,5 миллиона

Агентство «Р-Спорт» сообщало, что в среду защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов перейдет в «Локомотив». В указанный день трансфер не подтвердили, но работа над ним не приостановлена.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, клубы действительно уже договорились о переходе. Сумма перехода составит 1,5 миллиона евро, о сделке объявят позднее.