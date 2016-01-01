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    Живоглядов близок к трансферу в «Локомотив» за 1,5 миллиона

    Агентство «Р-Спорт» сообщало, что в среду защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов перейдет в «Локомотив». В указанный день трансфер не подтвердили, но работа над ним не приостановлена.

    По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, клубы действительно уже договорились о переходе. Сумма перехода составит 1,5 миллиона евро, о сделке объявят позднее.

    • В минувшем сезоне игрок провел за «Уфу» 29 матчей и сделал три результативные передачи.
    • Живоглядов – воспитанник «Динамо».
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2360

      Fan Loko mik 1 час назад

      ЛОКО как то вяло ведёт себя на трансферном рынке, похоже всё будет как в прошлом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > Fan Loko mik 19 минут назад

      зачем вам игроки у вас и сухина хорошо работает

      0
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