Живоглядов близок к трансферу в «Локомотив» за 1,5 миллиона

ЛОКО как то вяло ведёт себя на трансферном рынке, похоже всё будет как в прошлом сезоне.
Агентство «Р-Спорт» сообщало, что в среду защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов перейдет в «Локомотив». В указанный день трансфер не подтвердили, но работа над ним не приостановлена.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, клубы действительно уже договорились о переходе. Сумма перехода составит 1,5 миллиона евро, о сделке объявят позднее.
- В минувшем сезоне игрок провел за «Уфу» 29 матчей и сделал три результативные передачи.
- Живоглядов – воспитанник «Динамо».
- Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.