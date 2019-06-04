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    «Р-Спорт»: «Локомотив» завтра объявит о трансфере Живоглядова

    Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Ранее сообщалось, что столичный клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, но «Уфа» требует в два раза больше.

    По информации «Р-Спорт», Живоглядов уже прошел медобследование, а официально о его трансфере объявят в среду.

    В минувшем сезоне игрок провел за «Уфу» 29 матчей и сделал три результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    04.06.2019 19:49
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12975

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Локо решил оживить взгляд на игру в защите?...

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      Рейтинг: -201

      diamondfan 4 часа назад

      Копейки! Локо халявный клуб!

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      Рейтинг: +3876

      Агасфер 4 часа назад

      Значит раскошелились на три.

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      Рейтинг: +5981

      Skull_Boy 4 часа назад

      Бестолковый трансфер, учитывая что есть Игнатьев, Идову, универсал Лысов и Рыбус + Маргасов приходит из аренды, вернее возвращается

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      Рейтинг: +9623

      Garrincha58 5 часов назад

      о если бы это был Зенит вот бы тут рас...делись зубоскалы а когда московские команды уже полностью раздербанили УФУ все молчат как будто так и надо

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      Рейтинг: +246

      Вальдемар IV > Garrincha58 4 часа назад

      да дрезина ничем не лучше вас, такая же мерзкая судейская команденка, просто даже среди москвы это колесо пятое, че о них говорить

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      Рейтинг: +19536

      афоня72 5 часов назад

      Не плохой игрок. Посмотрим, что дальше..

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      Рейтинг: +253

      gunstilzit 6 часов назад

      В воскресенье,после стыков,Живоглядов в интервью сказал о переходе в ЛОКО.

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