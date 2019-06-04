«Р-Спорт»: «Локомотив» завтра объявит о трансфере Живоглядова

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Ранее сообщалось, что столичный клуб готов предложить за 25-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, но «Уфа» требует в два раза больше.

По информации «Р-Спорт», Живоглядов уже прошел медобследование, а официально о его трансфере объявят в среду.

В минувшем сезоне игрок провел за «Уфу» 29 матчей и сделал три результативные передачи.