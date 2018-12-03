Роналду: «Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем финальном матче Лиги наций против Голландии.

– Вы вернулись в сборную и сразу забили – какие ощущения?

– Для меня всегда большая честь приезжать в сборную. Это моя национальная команда, носить эту форму – огромная гордость. Выступать в этом соревновании – особенный опыт, а забить гол здесь – вишенка на торте.

– Как вам удается постоянно бросать вызов своему возрасту и оставаться на вершине?

– Все дело в подготовке – это моя рабочая этика. Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути, потому что я думаю, что мне еще есть что дать футболу. Я чувствую себя очень хорошо!

– Скоро финал против Голландии: что вы думаете о сопернике?

– Нидерланды – отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах: и у них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их команду еще сильнее.

Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для Нидерландов финал должен быть именно таким.

– Выиграет ли Роналду финал в родных стенах?

– Как я уже сказал, для меня большая честь носить футболку сборной. Совсем другие ощущения по сравнению с матчами за клуб. Это наша страна: моя семья из Португалии, мои друзья тоже. Я вырос в Португалии, поэтому защищать цвета своей страны – это нечто особенное. И, конечно, шанс побороться за трофеи делает матчи за сборную еще более особенными. Так было на Евро-2004 и Евро-2016, так будет и сейчас.

Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома.

Надеюсь, болельщики будут великолепны и создадут хорошую энергетику, которая передастся нам. Хочу, чтобы все были уверены в наших силах, потому что мы постараемся сделать все возможное для победы. Все вместе мы можем стать чемпионами.