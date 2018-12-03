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    Роналду: «Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года»

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем финальном матче Лиги наций против Голландии.

    – Вы вернулись в сборную и сразу забили – какие ощущения?

    – Для меня всегда большая честь приезжать в сборную. Это моя национальная команда, носить эту форму – огромная гордость. Выступать в этом соревновании – особенный опыт, а забить гол здесь – вишенка на торте.

    – Как вам удается постоянно бросать вызов своему возрасту и оставаться на вершине?

    – Все дело в подготовке – это моя рабочая этика. Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути, потому что я думаю, что мне еще есть что дать футболу. Я чувствую себя очень хорошо!

    – Скоро финал против Голландии: что вы думаете о сопернике?

    – Нидерланды – отличная команда. Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах: и у них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их команду еще сильнее.

    Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для Нидерландов финал должен быть именно таким.

    – Выиграет ли Роналду финал в родных стенах?

    – Как я уже сказал, для меня большая честь носить футболку сборной. Совсем другие ощущения по сравнению с матчами за клуб. Это наша страна: моя семья из Португалии, мои друзья тоже. Я вырос в Португалии, поэтому защищать цвета своей страны – это нечто особенное. И, конечно, шанс побороться за трофеи делает матчи за сборную еще более особенными. Так было на Евро-2004 и Евро-2016, так будет и сейчас.

    Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома.

    Надеюсь, болельщики будут великолепны и создадут хорошую энергетику, которая передастся нам. Хочу, чтобы все были уверены в наших силах, потому что мы постараемся сделать все возможное для победы. Все вместе мы можем стать чемпионами.

    • Финал Лиги наций между Португалией и Голландией пройдет в воскресенье, 9 июня.
    • Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103

      GSmall 36 минут назад

      Дело даже не в том ,что Криш всегда держит себя в форме.Дело в том ,что у него психология "нарцисса"в хорошем смысле.Он уверен в себе и не думает о мелочах

      1
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      Рейтинг: +778

      Derzkiy1 1 час назад

      У нас пацаны в 20 так не выглядят , молодец ! Бразильцы в таком возрасте жиром заплывают

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