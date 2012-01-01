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    «Чайка» – о расследовании КДК РФС: «Мы никогда не были связаны со странными явлениями в футболе»

    «Чайка» опубликовала официальное заявление после сегодняшнего заседания КДК РФС.

    • Контрольно-дисциплинарный комитет проводит расследование по итогам матча 27-го тура ПФЛ «Чайка»«Черноморец»(3:1). Игра могла носить договорной характер.
    • После этого матча «Урожай» занял первое место в таблице и вышел в ФНЛ.
    • КДК РФС отстранил трех игроков «Черноморца» на три года, тренера команды – на один год. Также РФС на год запретил гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.
    • Расследование продолжается.

    Текст завяления «Чайки»:

    «Сегодня состоялось заседание КДК РФС, связанное с расследованием в отношении матча нашего клуба и ФК «Черноморец».

    ФК «Чайка» на заседании КДК РФС представил результаты внутренней проверки, проводившейся по инициативе президента клуба Андрея Чайки. В рамках данной проверки должностные лица нашего клуба прошли проверку на полиграфе, которая однозначно подтвердила, что никто из них не предлагал никакого вознаграждения футболистам, тренерам и должностным лицам ФК «Черноморец».

    Сообщения в СМИ о подозрениях к исполнительному директору нашего клуба Олегу Баяну не соответствуют действительности, так как он также успешно прошел проверку на полиграфе.

    Наш клуб действовал максимально открыто и предоставлял всю необходимую информацию, связанную с обстоятельствами проведения матча, в том числе органам МВД, проводившим доследственную проверку по заявлению РФС.

    По результатам рассмотрения дела КДК РФС не выносил никаких решений в отношении ФК «Чайка» и его должностных лиц, а также не выделял в отдельное производство никаких дел в отношении них. На этом основании мы можем утверждать, что дело в отношении ФК «Чайка» закрыто.

    С целью прекратить все инсинуации в отношении нашего клуба, мы обращаем внимание прессы на тот факт, что защитник ФК «Черноморец» Сергей Обивалин, совершивший результативную ошибку, которая привела к победному голу в матче, успешно прошел проверку РФС на полиграфе. Никаких вопросов у КДК РФС к данному футболисту по поводу его действий в матче не возникло.

    ФК «Чайка» никогда не был связан со странными явлениями в футболе в общем и в матче с ФК «Черноморец», в частности, и всегда будет выступать непримиримым борцом с такими явлениями. Сегодняшнее заседание КДК РФС полностью подтвердило правоту и невиновность нашего клуба.

    Мы за честный и чистый футбол и готовы защищать честное имя нашего клуба в любых возможных инстанциях», – говорится в заявлении.

    Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись

    Источник: Официальный сайт «Чайки»

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