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    Мане: «Зальцбург» хотел продать меня «Спартаку». Я хотел перейти в «Боруссию» Д»

    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о трансфере в «Саутгемптон» в 2014 году. Тогда игрок выступал за «Зальцбург», клуб хотел продать его московскому «Спартаку».

    «Трансфер был сложным. Скажу правду. «Саутгемптон» – очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить (улыбается). Все было очень сложно. Я поменял агента. Познакомился с моим нынешним агентом Бьорном Беземером. Бьорн – это человек, который многое сделал для меня. <…>

    Он боролся за то, чтобы забрать меня из «Зальцбурга», потому что клуб отказывался отпускать меня. Моей целью был переход в «Боруссию» Д, в особенности потому, что Юрген Клопп хотел меня. «Зальцбург» уже договорился со «Спартаком». Клуб хотел продать меня в Россию, чтобы получить много денег. «Дортмунд» был готов заплатить 12 миллионов евро. «Зальцбург» хотел больше. Они хотели сделать, как «Мец» [Мане выступал за клуб до 2012 года – прим. «Бомбардира»]. Я сказал: «Нет».

    Моей мечтой было играть в крупнейших лигах. «Зальцбург» стоял на своем и говорил нет «Дортмунду», а говорил нет «Спартаку». И тут появился «Саутгемптон». У меня не было выбора, так что я перешел в «Саутгемптон».

    Я больше не мог оставаться в «Зальцбурге», и я не мог перейти в «Дортмунд» или «Спартак». Так что я перешел в «Саутгемптон», – сказал Мане.

    • Мане перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в 2016 году.
    • В прошедшем сезоне он выиграл с командой Юргена Клоппа Лигу чемпионов.
    • В АПЛ игрок провел 36 матчей, забил 22 гола и отдал одну голевую передачу.
    • В ЛЧ он сыграл в 13 играх и забил четыре гола.

    Источник: Onze Mondial

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2905

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      чуть карьеру парню не сломали !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6294

      KLIM777 34 минуты назад

      У нас классная лига, ты просто никогда не был в Хабаровске Садио.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +970

      Фанат Рубина 38 минут назад

      интересно если дортмунд предлагал 12 млн евро, а скока тогда хотел предложить спам

      0
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      Рейтинг: +322

      Boeung777 40 минут назад

      Чуйка не подвела Мане. Кто хочет играть и развиваться, в Россию не едут. Едут те, кто хочет заработать. Это и есть проблема нашего футбола.

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