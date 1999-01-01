Мане: «Зальцбург» хотел продать меня «Спартаку». Я хотел перейти в «Боруссию» Д»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о трансфере в «Саутгемптон» в 2014 году. Тогда игрок выступал за «Зальцбург», клуб хотел продать его московскому «Спартаку».

«Трансфер был сложным. Скажу правду. «Саутгемптон» – очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить (улыбается). Все было очень сложно. Я поменял агента. Познакомился с моим нынешним агентом Бьорном Беземером. Бьорн – это человек, который многое сделал для меня. <…>

Он боролся за то, чтобы забрать меня из «Зальцбурга», потому что клуб отказывался отпускать меня. Моей целью был переход в «Боруссию» Д, в особенности потому, что Юрген Клопп хотел меня. «Зальцбург» уже договорился со «Спартаком». Клуб хотел продать меня в Россию, чтобы получить много денег. «Дортмунд» был готов заплатить 12 миллионов евро. «Зальцбург» хотел больше. Они хотели сделать, как «Мец» [Мане выступал за клуб до 2012 года – прим. «Бомбардира»]. Я сказал: «Нет».

Моей мечтой было играть в крупнейших лигах. «Зальцбург» стоял на своем и говорил нет «Дортмунду», а говорил нет «Спартаку». И тут появился «Саутгемптон». У меня не было выбора, так что я перешел в «Саутгемптон».

Я больше не мог оставаться в «Зальцбурге», и я не мог перейти в «Дортмунд» или «Спартак». Так что я перешел в «Саутгемптон», – сказал Мане.