«Чемпионат»: «Енисей» сделал предложение экс-тренеру «Анжи» Адиеву

Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев может продолжить карьеру в «Енисее».

По информации «Чемпионата», 41-летний специалист получил предложение от красноярского клуба.

Адиев возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. Под его руководством махачкалинцы заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ. В течение года клуб испытывал серьезные финансовые проблемы.

«Енисей», в свою очередь, финишировал на последней строчке в таблице и также покинул РПЛ.

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