Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Чемпионат»: «Енисей» сделал предложение экс-тренеру «Анжи» Адиеву

    Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев может продолжить карьеру в «Енисее».

    По информации «Чемпионата», 41-летний специалист получил предложение от красноярского клуба.

    Адиев возглавлял «Анжи» в сезоне-2018/19. Под его руководством махачкалинцы заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ. В течение года клуб испытывал серьезные финансовые проблемы.

    «Енисей», в свою очередь, финишировал на последней строчке в таблице и также покинул РПЛ.

    Аленичев – после ничьей с «Динамо»: «Это мой последний матч в Красноярске»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71515
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru