Аленичев – после ничьей с «Динамо»: «Это мой последний матч в Красноярске»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) во встрече 29-го тура РПЛ сообщил, что покинет клуб после окончания сезона.

«Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.

Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».