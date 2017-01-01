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    Аленичев – после ничьей с «Динамо»: «Это мой последний матч в Красноярске»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) во встрече 29-го тура РПЛ сообщил, что покинет клуб после окончания сезона.

    «Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.

    Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Ранее «Енисей» вылетел в ФНЛ.
    • Аленичев возглавил красноярцев в июне 2017 года.
    • Нынешний сезон стал дебютным для «Енисея» в российской Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +153

      Александр Став 11 минут назад

      Думаю, что если был бы третий круг, то Енисей бы ещё и прописку сумел сохранить, команда весной заметно оживилась.

      0
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      Рейтинг: +783

      Romio-xxx 35 минут назад

      Жаль....Дима все правильно делал!

      0
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      Рейтинг: +5701

      KLIM777 52 минуты назад

      Да ладно?? Не может быть. В фнл погоняй пару лет

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