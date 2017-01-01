Аленичев – после ничьей с «Динамо»: «Это мой последний матч в Красноярске»

Думаю, что если был бы третий круг, то Енисей бы ещё и прописку сумел сохранить, команда весной заметно оживилась.
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) во встрече 29-го тура РПЛ сообщил, что покинет клуб после окончания сезона.
«Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный.
Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Ранее «Енисей» вылетел в ФНЛ.
- Аленичев возглавил красноярцев в июне 2017 года.
- Нынешний сезон стал дебютным для «Енисея» в российской Премьер-лиге.