TNT Sports: Ригони обдумывает перейти в «Боку Хуниорс». Окружение футболиста требует покинуть Россию

Журналист TNT Sports Матиас Бастос Милла в телевизионном эфире канала поделился инсайдом о том, что окружение полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, призывает игрока покинуть России.

«Мои источники рассказали, что окружение Ригони призывают уйти из «Зенита». Эмилиано довольно мало сыграл в прошлом сезоне, и его оставили вне заявки сборной Аргентины на кубок Америки. Кажется, что инициатива о переходе в «Боку Хуниорс» идет именно со стороны игрока», – заявил журналист.