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    TNT Sports: Ригони обдумывает перейти в «Боку Хуниорс». Окружение футболиста требует покинуть Россию

    Журналист TNT Sports Матиас Бастос Милла в телевизионном эфире канала поделился инсайдом о том, что окружение полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, призывает игрока покинуть России.

    «Мои источники рассказали, что окружение Ригони призывают уйти из «Зенита». Эмилиано довольно мало сыграл в прошлом сезоне, и его оставили вне заявки сборной Аргентины на кубок Америки. Кажется, что инициатива о переходе в «Боку Хуниорс» идет именно со стороны игрока», – заявил журналист.

    Источник: TNT Sports

    TNT Sports – цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      Artemka444 20 минут назад

      посмотрим

      0
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      Рейтинг: +3918

      Агасфер 35 минут назад

      Это решит Миллер,а не окружение Ригони.

      1
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      Рейтинг: +145

      GrizzlyD 49 минут назад

      пусть уходит, мы даже не вспомним, что он играл в зеньке

      1
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      Рейтинг: +1552

      TOL47 56 минут назад

      Замёрзли в Питере

      0
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      Рейтинг: +386

      KPCCSPB 1 час назад

      Уровень у него конечно повыше, чем у Мака, херово, если уйдет

      2
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