TNT Sports: Ригони обдумывает перейти в «Боку Хуниорс». Окружение футболиста требует покинуть Россию

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Журналист TNT Sports Матиас Бастос Милла в телевизионном эфире канала поделился инсайдом о том, что окружение полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, призывает игрока покинуть России.
«Мои источники рассказали, что окружение Ригони призывают уйти из «Зенита». Эмилиано довольно мало сыграл в прошлом сезоне, и его оставили вне заявки сборной Аргентины на кубок Америки. Кажется, что инициатива о переходе в «Боку Хуниорс» идет именно со стороны игрока», – заявил журналист.
- Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года.
- Первую половину сезона-2018/19 он провел в аренде в «Аталанте».
TNT Sports – цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.