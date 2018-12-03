Де Йонг признан лучшим игроком матча Голландия – Англия по версии УЕФА

Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшего игрока полуфинального матча Лиги наций между сборными Голландии и Англии.

Им стал полузащитник Френки де Йонг. В его активе 10 выигранных единоборств и три перехвата. Он сделал 105 передач при точности 96 процентов.

«Показал стабильную разностороннюю игру. Контролировал скорость и темп матча. Подчеркнул свои качества как важный для команды полузащитник», – сказал технический наблюдатель УЕФА Дэвид Мойес.