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    ESPN: «ПСЖ» – фаворит в гонке за де Лигтом

    «ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.

    По информации источника, это связано с возвращением в парижский клуб Леонардо, который давно контактирует с агентом футболиста Мино Райолой. Также в переговорах будет задействован Максвелл.

    Ранее утверждалось, что 19-летний голландец выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ».

    • В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 23:22
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5812

      Asbjorn 8 минут назад

      В ПСЖ так ничего и не выиграет,и в развитии остановится,конкурентов у них во Франции нет

      0
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      Рейтинг: +10989

      ВетеR 14 минут назад

      де Лигт "довыбирается" и останется в Аяксе ))

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