ESPN: «ПСЖ» – фаворит в гонке за де Лигтом

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.

По информации источника, это связано с возвращением в парижский клуб Леонардо, который давно контактирует с агентом футболиста Мино Райолой. Также в переговорах будет задействован Максвелл.

Ранее утверждалось, что 19-летний голландец выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ».