ESPN: «ПСЖ» – фаворит в гонке за де Лигтом

В ПСЖ так ничего и не выиграет,и в развитии остановится,конкурентов у них во Франции нет
«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает ESPN.
По информации источника, это связано с возвращением в парижский клуб Леонардо, который давно контактирует с агентом футболиста Мино Райолой. Также в переговорах будет задействован Максвелл.
Ранее утверждалось, что 19-летний голландец выбирает между «Барселоной» и «ПСЖ».
- В сезоне-2018/19 де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2021 года.