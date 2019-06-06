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    Дракслер: «Неймар не способен на изнасилование»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес своего партнера по команде Неймара.

    «Не верю, что Неймар способен на что-то подобное. Уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Сейчас у Неймара непростые времена. Его преследуют травмы, а тут еще это. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе», – сказал Дракслер.

    • Модель Нажила Триндади утверждает, что 15 мая футболист насильно занялся с ней сексом в парижском отеле.
    • Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.
    • На следующей неделе Неймар даст показания по этому делу.

    Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку

    Неймар провалил сезон: получал травмы, скандалил, почти все проиграл

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1676

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Ахахах конечно этот петушара никого не насиловал - вперёд его самого изнасилуют...

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      Рейтинг: +233

      ibragim_ibragimov_99 1 час назад

      конечно не способен. Как он может изнасиловать человека, если его насилуют каждый раз на поле.

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