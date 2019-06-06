Дракслер: «Неймар не способен на изнасилование»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес своего партнера по команде Неймара.

«Не верю, что Неймар способен на что-то подобное. Уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Сейчас у Неймара непростые времена. Его преследуют травмы, а тут еще это. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе», – сказал Дракслер.

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утверждает, что 15 мая футболист насильно занялся с ней сексом в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.

На следующей неделе Неймар даст показания по этому делу.

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