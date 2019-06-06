Дракслер: «Неймар не способен на изнасилование»

Ахахах конечно этот петушара никого не насиловал - вперёд его самого изнасилуют...
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес своего партнера по команде Неймара.
«Не верю, что Неймар способен на что-то подобное. Уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Сейчас у Неймара непростые времена. Его преследуют травмы, а тут еще это. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе», – сказал Дракслер.
- Модель Нажила Триндади утверждает, что 15 мая футболист насильно занялся с ней сексом в парижском отеле.
- Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.
- На следующей неделе Неймар даст показания по этому делу.
Неймара обвиняют в изнасиловании, он в шоке: сделал обращение, показал переписку
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