«МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона» интересуются форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле входит в сферу интересов четырех топ-клубов.

По информации L'Equipe, 22-летнего футболиста хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона».

Отмечается, что «МЮ» – лидер в борьбе за француза. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» уже сделал «Лиону» предложение по игроку в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Дембеле провел за французский клуб 46 матчей, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.

Форвард перешел в «Лион» из «Селтика» в августе 2018 года за 22 миллиона евро, подписав пятилетний контракт.

Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в 27 миллионов евро.

Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле