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    «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона» интересуются форвардом «Лиона» Дембеле

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле входит в сферу интересов четырех топ-клубов.

    По информации L'Equipe, 22-летнего футболиста хотят приобрести «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона».

    Отмечается, что «МЮ» – лидер в борьбе за француза. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» уже сделал «Лиону» предложение по игроку в размере 40 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Дембеле провел за французский клуб 46 матчей, забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Форвард перешел в «Лион» из «Селтика» в августе 2018 года за 22 миллиона евро, подписав пятилетний контракт.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в 27 миллионов евро.

    Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле

    Источник: L’Equipe

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