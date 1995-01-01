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    Ди Марцио: Демирал перейдет в «Ювентус»

    Защитник «Сассуоло» Мерих Демирал продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, клубы уже договорились о трансфере турка. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

    21-летнего футболиста также хотел купить «Атлетико», но мадридцы сделали предложения, когда «Сассуоло» уже согласовал переход с «Ювентусом».

    • «Сассуоло» арендовал Демирала в январе у «Аланьяспора», а через некоторое время выкупил его контракт за семь миллионов евро.
    • В составе «Сассуоло» игрок провел 14 матчей и забил два гола.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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