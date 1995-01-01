Ди Марцио: Демирал перейдет в «Ювентус»

Защитник «Сассуоло» Мерих Демирал продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере турка. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.

21-летнего футболиста также хотел купить «Атлетико», но мадридцы сделали предложения, когда «Сассуоло» уже согласовал переход с «Ювентусом».