Ди Марцио: Демирал перейдет в «Ювентус»

Защитник «Сассуоло» Мерих Демирал продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, клубы уже договорились о трансфере турка. Сумма сделки составит 15 миллионов евро.
21-летнего футболиста также хотел купить «Атлетико», но мадридцы сделали предложения, когда «Сассуоло» уже согласовал переход с «Ювентусом».
- «Сассуоло» арендовал Демирала в январе у «Аланьяспора», а через некоторое время выкупил его контракт за семь миллионов евро.
- В составе «Сассуоло» игрок провел 14 матчей и забил два гола.