Когда денег жалко искать начинают на всех помойках... Эх, видимо очередные 16 лет без чемпионства светят...
Защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, на 28-летнего итальянца претендуют «Спартак» и «Динамо». Также игроком интересуется «Болонья».
- Калдирола – воспитанник миланского «Интера».
- В сезоне-2018/19 футболист забил три гола в 16 матчах в составе «Беневенто».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.