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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    TMW: «Спартак» и «Динамо» поборются за Калдиролу

    Защитник «Беневенто» Лука Калдирола может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, на 28-летнего итальянца претендуют «Спартак» и «Динамо». Также игроком интересуется «Болонья».

    • Калдирола – воспитанник миланского «Интера».
    • В сезоне-2018/19 футболист забил три гола в 16 матчах в составе «Беневенто».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4072

      Старикан 24 минуты назад

      Когда денег жалко искать начинают на всех помойках... Эх, видимо очередные 16 лет без чемпионства светят...

      2
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      Рейтинг: +187

      Ашет Арбузян 1 час назад

      на Рауша похож. Ни для нас. ни для Спартака это никак не усилит оборону....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4668

      piligrim1986 1 час назад

      сомнительный трансфер, весьма

      0
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      Рейтинг: +4121

      ilichkadr 1 час назад

      Да уж........схватка предстоит не шуточная за 28-летнего игрока, выступающего во втором по силе дивизионе Италии, Серии Б. В Серии А Лука никому не нужен, так возьмем его в народную команду.

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      Рейтинг: +187

      Ашет Арбузян > ilichkadr 1 час назад

      в свое время Сесар Навас играл в дырявом Химнастике. Так что, не шибко показателен нынешний клуб....

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      Рейтинг: +4121

      ilichkadr > Ашет Арбузян 1 час назад

      Допускаю, но это больше исключение, чем правило. В национальном чемпионате обратил внимание середняк -Болонья, 6-я команда Италии.

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      Рейтинг: +303

      Boeung777 2 часа назад

      Многовато годков ему уже.

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      Рейтинг: +5993

      vka1970 2 часа назад

      Может перейдёт, а может нет ....
      Есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе........

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      Рейтинг: -50

      polyshuk23 2 часа назад

      Динамо соревноваться с лукойлом не к чему, там мешок денег, и я кобы мы играем в Европе переходи к нам, правда на лавку полировать будешь, а то ташаю скучно её полировать вот в двоем и будете :))

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