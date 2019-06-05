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    Шаронов может возглавить «Рубин»

    Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.

    Источник допускает, что на старте сезона Шаронов будет исполняющим обязанности и сможет получить полноценную должность, если удачно дебютирует.

    Также сообщается, что в клубе останутся тренеры: Олег Кузьмин (тренер стандартных положений) Сергей Козко (тренер вратарей) и испанец Хавьер Сальсес (тренер по физподготовке). Они войдут в новый тренерский штаб основной команды.

    Источник: «Бизнес Online»

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    05.06.2019 21:16
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1650

      Рубинище 2 часа назад

      Всё. Все мои худшие пессимистичные ожидания начинают сбываться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2358

      Fan Loko mik 3 часа назад

      Шаронов продержится максимум до второго тура!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4767

      Сильвербой 3 часа назад

      В Казани видят в Шаронове "козла отпущения"? Что значит если удачно дебютирует!? Возможно ли такое с этим составом!!!???

      3
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      ...
      Рейтинг: +19543

      афоня72 > Сильвербой 3 часа назад

      Не возможно..

      1
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