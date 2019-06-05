Шаронов может возглавить «Рубин»

Всё. Все мои худшие пессимистичные ожидания начинают сбываться.
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов. До 2014 года он выступал за клуб на позиции защитника, сейчас работает в нем тренером молодежной команды.
Источник допускает, что на старте сезона Шаронов будет исполняющим обязанности и сможет получить полноценную должность, если удачно дебютирует.
Также сообщается, что в клубе останутся тренеры: Олег Кузьмин (тренер стандартных положений) Сергей Козко (тренер вратарей) и испанец Хавьер Сальсес (тренер по физподготовке). Они войдут в новый тренерский штаб основной команды.