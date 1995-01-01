Нобоа: «В самолете Азмун пошутил, что «Локомотив» сравнял счет с «Арсеналом». Каждый хотел его ударить»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, с какими чувствами команда летела из Грозного домой после матча 27-го тура с «Ахматом» (1:1).

Спустя чуть больше двух часов после ничьей «Зенита» «Локомотив» проиграл в Туле «Арсеналу» (0:2), что позволило команде Сергея Семака досрочно завоевать чемпионство.

– Если вы посмотрите видео из самолета, то увидите, что я кричал, выкинул бутылку с водой. Эмоций так много. Не знаю, как сказать по-русски, но я чувствовал, что головы нет. Переживал так сильно: «Как счет? Как счет? Как там “Арсенал” Тула? Ну давай, давай, пожалуйста, пожалуйста!»

– Команда вышла из самолета, и больше всех зажигали три игрока: вы, Иванович, Азмун. Это только потому, что Дзюбы не было, или вы действительно лидеры команды?

– Может, потому что не было Дзюбы, но не знаю… Такой радости не бывает каждый день. Каждый чувствует по-разному. Я люблю танцевать, я люблю кричать. Это такое чувство – ты работаешь для этого весь год. И я вернулся после такой травмы. Супер! Поэтому был такой веселый.

– Президент «Зенита» Александр Медведев сказал, что один из игроков пошутил в самолете, что «Локомотив» сравнял счет. Сейчас вспомните, кто это был?

– Азмун! Но ему никто не верил. Все игроки чувствовали, что «Арсенал» выиграл. Когда Азмун стал говорить, что ничья, каждый хотел его ударить: «Молчи! Ничего не говори! Мы ждем новостей от капитана!».