Санчес может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико»

Для МЮ это как подарок будет
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Испанию.
По информации Mundo Deportivo, 30-летним футболистом интересуется «Атлетико».
- Ранее СМИ сообщили, что на чилийца претендуют «Интер» и «Ювентус».
- Форвард уже выступал в испанской Примере за «Барселону» с 2011-го по 2014 год.
- В минувшем сезоне Санчес провел за «МЮ» 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт нападающего с «Юнайтед» рассчитан до 2022 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.