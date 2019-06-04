Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Санчес может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Испанию.

    По информации Mundo Deportivo, 30-летним футболистом интересуется «Атлетико».

    • Ранее СМИ сообщили, что на чилийца претендуют «Интер» и «Ювентус».
    • Форвард уже выступал в испанской Примере за «Барселону» с 2011-го по 2014 год.
    • В минувшем сезоне Санчес провел за «МЮ» 27 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт нападающего с «Юнайтед» рассчитан до 2022 года.
    • По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1491

      TOL47 37 минут назад

      Для МЮ это как подарок будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 46 минут назад

      Это неплохой вариант.
      Испанский Рубин самое место для него...
      Без смеха.
      Язык и климат явно больше подходят чем Англия...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      dmzeus 1 час назад

      Пусть уже валит. И Погда с собой заберет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2933

      ivan-football-fan 1 час назад

      Пора уже начинать булками шевелить, вождь краснокожих!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      КонтриК 1 час назад

      Мне одному кажется, его трансферная стоимость и его аппетит по ЗП не соответствуют уровню ТОП 5 лиг?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru