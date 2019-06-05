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    Мирзов – о конфликте с Ильиным: «Каждый мужчина должен отвечать за свои слова. Иначе он не мужчина»

    Полузащитник «Ростова», проведший последний сезон на правах аренды в тульском «Арсенале», Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным.

    – В ответном полуфинале Кубка вы повздорили с форвардом «Урала» Владимиром Ильиным. Чем закончилась история?

    – Пока ничем. До сих пор идет разбирательство. Ждем результатов сурдоэкспертизы, которую назначил КДК.

    – Что на самом деле между вами произошло?

    – Какой смысл повторяться? В протоколе все написано.

    – Я процитирую Артура Григорьянца, главу КДК: «Ильин предоставил письменное заявление, в котором говорит: он не оскорблял Мирзова, тем более так, как указано в протоколе».

    – Хм… Каждый мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. Иначе он не мужчина. Вот и все.

    – Правда, что вы не употребляете алкоголь?

    – Да, это для меня – табу. Даже не пробовал.

    – Почему?

    – Не хочу. Да и вера не позволяет. У нас в семье никто не пьет – ни родители, ни брат, который на год младше. Мы мусульмане, читаем намаз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2019 10:24
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 5 июня 2019, 13:58

      А непьющие чурки разве мужчины?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд > paracetamol 5 июня 2019, 14:20

      Ты го вно, как ты можешь рассуждать о чем либо...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > МасСуд 6 июня 2019, 10:15

      То есть ты можешь сразу и без аргументов оскорблять ? Достойное противостояние у вас будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 5 июня 2019, 11:25

      Резуана в Динамо!!!!!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Ашет Арбузян 5 июня 2019, 12:33

      Нах не нужен.

      0
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян > Shotlandets86 5 июня 2019, 12:41

      ты его игру видел хоть? Не нужен нам. Ага
      Настоящее усиление будет для фланга. Но неет. Такой "умный" спец решает иначе. Ты на основании чего постановил???

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Ашет Арбузян 6 июня 2019, 09:16

      У него акромя дриблинга нет абсолютно ничего. И видел его ещё во времена, когда он в Торпедо играл, так что знаю о чём говорю.





      Лучше Жоаозиньо оставили бы, чем этого товарища подписывать.



      Ну и на ум намекать столь непрозрачно не стоит, если мнения не совпадают, свои умственные способности в невыгодном свете выставляешь.

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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян > Shotlandets86 6 июня 2019, 09:36

      твои писюльки даже не читаю. Вряд ли обнаружится хоть какая-то аргументация. Послан
      Мирзов - офигенный игрок. Ты - УГ. Итог

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Ашет Арбузян 6 июня 2019, 12:19

      Лол. Такой ты дурачок, конечно.)))

      Аргументация приведена, в ответ аргументов не вижу.

      Итог - ты даун.)))

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 5 июня 2019, 11:13

      или я знал не тех мусульмане, но пили они все, и сало ели.... было это в начале 2000-х в студ.общагах))

      4
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > den161 5 июня 2019, 11:18

      Христиане тоже не должны пить алкоголь, но ..

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > den161 5 июня 2019, 11:28

      И в начале 70-х прошлого века тоже было. Я уже не говорю про армию, где уже на 3-й день чавкали тушенку за милую душу.

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Avaretz 5 июня 2019, 11:30

      а как же кагор? ))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Avaretz 5 июня 2019, 15:00

      Им вино нельзя, а водку можно. Сам видел, глотали стаканами.

      1
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 5 июня 2019, 10:46

      Иногда хожу на рынок, покупаю овощи у продавцов-мусульман. Каждый раз после этого хочется выпить.

      -2
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