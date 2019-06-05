Мирзов – о конфликте с Ильиным: «Каждый мужчина должен отвечать за свои слова. Иначе он не мужчина»

Полузащитник «Ростова», проведший последний сезон на правах аренды в тульском «Арсенале», Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным.

– В ответном полуфинале Кубка вы повздорили с форвардом «Урала» Владимиром Ильиным. Чем закончилась история?

– Пока ничем. До сих пор идет разбирательство. Ждем результатов сурдоэкспертизы, которую назначил КДК.

– Что на самом деле между вами произошло?

– Какой смысл повторяться? В протоколе все написано.

– Я процитирую Артура Григорьянца, главу КДК: «Ильин предоставил письменное заявление, в котором говорит: он не оскорблял Мирзова, тем более так, как указано в протоколе».

– Хм… Каждый мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. Иначе он не мужчина. Вот и все.

– Правда, что вы не употребляете алкоголь?

– Да, это для меня – табу. Даже не пробовал.

– Почему?

– Не хочу. Да и вера не позволяет. У нас в семье никто не пьет – ни родители, ни брат, который на год младше. Мы мусульмане, читаем намаз.