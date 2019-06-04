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    Tuttosport: Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

    По информации Tuttosport, португалец хотел бы поработать с 60-летним специалистом, который прививает своим командам атакующий футбол, а также по-новому раскрывает форвардов.

    Роналду намерен в следующем сезоне улучшить свои бомбардирские показатели. В минувшей кампании он забил 28 голов в 43 матчах.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт Сарри за пять миллионов фунтов.

    Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»

    Источник: Tuttosport

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    04.06.2019 20:55
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