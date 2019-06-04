Tuttosport: Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

По информации Tuttosport, португалец хотел бы поработать с 60-летним специалистом, который прививает своим командам атакующий футбол, а также по-новому раскрывает форвардов.

Роналду намерен в следующем сезоне улучшить свои бомбардирские показатели. В минувшей кампании он забил 28 голов в 43 матчах.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт Сарри за пять миллионов фунтов.

Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»