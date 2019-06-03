The Independent: «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, скорее всего, возглавит «Ювентус».

По информации The Independent, туринский клуб хочет, чтобы именно Сарри сменил у руля команды Массимилиано Аллегри.

В связи с этим «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт итальянского специалиста. Сумма компенсации – пять миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).