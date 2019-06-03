The Independent: «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт Сарри

видимо аньелли что-то знает, иначе бы с таким рвением не гонялись за ним
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, скорее всего, возглавит «Ювентус».
По информации The Independent, туринский клуб хочет, чтобы именно Сарри сменил у руля команды Массимилиано Аллегри.
В связи с этим «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт итальянского специалиста. Сумма компенсации – пять миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).
- Сарри возглавил «Челси» прошлым летом.
- В АПЛ команда финишировала на третьем месте вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
- Лондонцы выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Сарри контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы.
Источник: The Independent
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