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    The Independent: «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт Сарри

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, скорее всего, возглавит «Ювентус».

    По информации The Independent, туринский клуб хочет, чтобы именно Сарри сменил у руля команды Массимилиано Аллегри.

    В связи с этим «Ювентус» готов выкупить у «Челси» контракт итальянского специалиста. Сумма компенсации – пять миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).

    • Сарри возглавил «Челси» прошлым летом.
    • В АПЛ команда финишировала на третьем месте вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
    • Лондонцы выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.
    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Сарри контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета

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    03.06.2019 10:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      Dizayner 15 часов назад

      видимо аньелли что-то знает, иначе бы с таким рвением не гонялись за ним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4644

      piligrim1986 15 часов назад

      нафиг Юве это дно? саррибол захотели?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      MaxKlim 15 часов назад

      Руковолство Юве с ума посходили? Зачем этот дно тренер?

      2
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