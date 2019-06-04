Болельщики признали гол Месси «Ливерпулю» лучшим в этой ЛЧ

УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

Победителем стал мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче против «Ливерпуля» (3:0). Аргентинец отличился прямым ударом со штрафного. При этом ему немного помог незначительный рикошет.

В голосовании Месси обошел полузащитника «Баварии» Арьена Роббена, своего партнера по команде Ивана Ракитича и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В сезоне-2018/19 Месси провел в Лиге чемпионов 10 матчей, записав на свой счет 12 голов и три результативные передачи.

Гол Роналду в ворота «МЮ» – лучший в сезоне Лиги чемпионов-2018/19