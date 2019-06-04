Болельщики признали гол Месси «Ливерпулю» лучшим в этой ЛЧ

просто гол Месси был у него 600-м за карьеру, да он великолепен!, да я болельщик Барсы и мне не нравиться Роналду тем, что очень часто картинно падает, но по таланту и мастерству он конечно велик! как и Месси!!! , но в этой подборке голы Кристины и Роббена по мне круче!!! странно почему этот гол Лео???, разве у него не было очередного шедевра с множеством обводок???
УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Победителем стал мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче против «Ливерпуля» (3:0). Аргентинец отличился прямым ударом со штрафного. При этом ему немного помог незначительный рикошет.
В голосовании Месси обошел полузащитника «Баварии» Арьена Роббена, своего партнера по команде Ивана Ракитича и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В сезоне-2018/19 Месси провел в Лиге чемпионов 10 матчей, записав на свой счет 12 голов и три результативные передачи.
Гол Роналду в ворота «МЮ» – лучший в сезоне Лиги чемпионов-2018/19