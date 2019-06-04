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    Болельщики признали гол Месси «Ливерпулю» лучшим в этой ЛЧ

    УЕФА подвел итоги голосования на лучший гол прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Победителем стал мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом полуфинальном матче против «Ливерпуля» (3:0). Аргентинец отличился прямым ударом со штрафного. При этом ему немного помог незначительный рикошет.

    В голосовании Месси обошел полузащитника «Баварии» Арьена Роббена, своего партнера по команде Ивана Ракитича и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    В сезоне-2018/19 Месси провел в Лиге чемпионов 10 матчей, записав на свой счет 12 голов и три результативные передачи.

    Гол Роналду в ворота «МЮ» – лучший в сезоне Лиги чемпионов-2018/19

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    Источник: Инстаграм Лиги чемпионов

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    04.06.2019 18:49
    Комментарии16
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      Рейтинг: +84

      АлексOZ 4 часа назад

      просто гол Месси был у него 600-м за карьеру, да он великолепен!, да я болельщик Барсы и мне не нравиться Роналду тем, что очень часто картинно падает, но по таланту и мастерству он конечно велик! как и Месси!!! , но в этой подборке голы Кристины и Роббена по мне круче!!! странно почему этот гол Лео???, разве у него не было очередного шедевра с множеством обводок???

      1
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar > АлексOZ 4 часа назад

      были в этой лч у месси голы с игры прекрасные ! но само исполнение такого штрафного загляденье ! роналду бьет все время стенку !

      0
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 4 часа назад

      гол коутиньо мю был отличным ! гол шонне со штрафного реалу ! гол сона в ворота сити гол стерлинга в ворота тотенхэма отличные ! РОББЕНА ВИДИМО ВКЛЮЧИЛИ потому что легенда уходит из баварии. гол винисиуса жуниора в ворота ромы был потресяющим.

      0
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 5 часов назад

      гол роббена вообще че тут делает? гол ракитича мощь ! гол кристины норм ! ну а гол месси это лучше исполнитель штрафных ударов современности !

      0
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      Рейтинг: +782

      CSKA471 5 часов назад

      Все голы в огне!!!но по мне лучший Роббена

      2
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      Рейтинг: +735

      Den Bull 5 часов назад

      Тут конечно можно поспорить!)

      1
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      Рейтинг: +7137

      Cules2013 5 часов назад

      Комменты ниже просто огонь. Всё, как обычно: если мы не болеем за Барсу и/или Месси не очень нам нравится, значит следует тупо критиковать всё, что с ним связано, постоянно пытаться доказать, что есть кто-то лучше него, а он чего-то там не достоин.

      - С игры забить сложнее, чем со штрафного? Долго этот бред сочиняли? Чего же так мало крутых штрафников, даже не в мире, а вообще за всю историю футбола? Я бы посмотрел, как бы вы сказали это лично в лицо Карлосу, Бэкхему или Жуниньо)))

      - Месси такие пачками кладёт? Едва ли парочка за сезон будет - вы в курсе, что штрафные бьются с разных дистанций, а плей-офф ЛЧ, это не то же, что забить в рядовой игре Ла Лиги?))

      -1
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      Рейтинг: +735

      GermanVo > Cules2013 5 часов назад

      Ну с тобой-то всё понятно. Наверное на заставке в телефоне заставка барсы.

      Никто не оспаривает гениальность Месси. И не принижает его достижений. Речь идёт именно об этом голе. Штрафной легче пробить. Мяч не скачет, можно сосредоточиться, сделать разбег. А гол с игры - это динамика, мяч прыгает, скачет. Соперники на ногах. Нужно моментально соображать. Роббен двоих раскидал и и как положил. А Рони, так вообще сложнейший гол забил, в одно касание к мячу спиной.

      Так что, Месси крутейший штрафной пробил, но на гол ЛЧ не тянет.

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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar > GermanVo 4 часа назад

      штрафной легче пробить? хммм ложит ли роббен роналду и так далее такой штрафной ? ответ НЕТ ! а ты говоришь штрафной легче пробить ! роббен двух расскатал? да гол сона стерлинга и того же винисуаса жуниора по красоте на голову выше гола роббена ! средненький гол у роббена я тебе скажу он ложил круче.

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      Рейтинг: +735

      GermanVo 6 часов назад

      Ну бред же. Остальные три гола вообще на загляденье. Вспоминая какие ещё голы были в это ЛЧ, я бы гол Месси даже в десятку не включил. Тем более, Месси такие штрафные через матч забивает.

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      Рейтинг: +73

      lisal 6 часов назад

      Как кому а по мне так Ракитич лучший гол. а на 2 месте Роббен!

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      Рейтинг: +602

      MU-fanatic 6 часов назад

      такой бред!)какой смысл давать приз Месси,который со своей левой такие каждый сезон кладет!!!считаю лучший гол,который забит более сложным путем,а то есть с игры!!!

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      Рейтинг: +183

      dmzeus 7 часов назад

      Хз как можно лучшим голом признать гол не с игры) Бывают конечно космические, но это редкость. ИМХО гол Месси тут ни в какое сравнение не идет с остальными тремя.

      4
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      Рейтинг: +602

      MU-fanatic > dmzeus 6 часов назад

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