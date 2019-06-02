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    Гол Роналду в ворота «МЮ» – лучший в сезоне Лиги чемпионов-2018/19

    УЕФА опубликовал рейтинг десяти лучших голов сезона Лиги чемпионов.

    1. Криштиану Роналду («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед») – 4-й тур, 07.11.2018
    2. Лионель Месси («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019
    3. Садьо Мане («Бавария» – «Ливерпуль») – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019
    4. Иван Ракитич («Тоттенхэм» – «Барселона») – 2-й тур, 03.10.2018
    5. Лерой Сане («Манчестер Сити» – «Хоффенхайм») – 6-й тур, 12.12.2018
    6. Килиан Мбаппе («Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ») – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019
    7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» – «Шахтер») – 4-й тур, 07.11.2018
    8. Усман Дембеле («Барселона» – «Тоттенхэм») – 6-й тур, 11.12.2018
    9. Филиппе Коутиньо («Барселона» – «Манчестер Юнайтед») – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019
    10. Луис Суарес («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

    В комиссию технических наблюдателей вошли: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О'Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания)

    Гол Роналду в ворота «МЮ» (0:47):

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    02.06.2019 22:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +905

      Dizayner 1 час назад

      по моему гол ракитича лучше был, но на вкус и цвет товарищей нет

      0
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      Рейтинг: +7107

      Cules2013 2 часа назад

      Ракитич 4-й? Реально, его гол вообще можно считать лучшим. Ну а Месси и Роналду, это мы знаем, как красиво они умеют забивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +387

      Tyler_Stark 11 часов назад

      Блин, а почему гол Шоне со штрафного Реалу не попал?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7107

      Cules2013 > Tyler_Stark 2 часа назад

      там рикошет/срезка была

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Alejandrrro 11 часов назад

      Лучших может быть 10, но на гол Ориги можно смотреть бесконечно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +293

      сасас 11 часов назад

      Как же без Аналду то?)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Вальдемар IV 11 часов назад

      а где унизительный гол с углового барсе

      1
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      Рейтинг: +944

      olic29ivica 11 часов назад

      Чалов Реалу+

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