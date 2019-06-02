по моему гол ракитича лучше был, но на вкус и цвет товарищей нет
УЕФА опубликовал рейтинг десяти лучших голов сезона Лиги чемпионов.
- Криштиану Роналду («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед») – 4-й тур, 07.11.2018
- Лионель Месси («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019
- Садьо Мане («Бавария» – «Ливерпуль») – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019
- Иван Ракитич («Тоттенхэм» – «Барселона») – 2-й тур, 03.10.2018
- Лерой Сане («Манчестер Сити» – «Хоффенхайм») – 6-й тур, 12.12.2018
- Килиан Мбаппе («Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ») – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019
- Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» – «Шахтер») – 4-й тур, 07.11.2018
- Усман Дембеле («Барселона» – «Тоттенхэм») – 6-й тур, 11.12.2018
- Филиппе Коутиньо («Барселона» – «Манчестер Юнайтед») – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019
- Луис Суарес («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019
В комиссию технических наблюдателей вошли: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О'Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания)
Гол Роналду в ворота «МЮ» (0:47):