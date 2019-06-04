Уткин – о завершении карьеры Денисова: «Денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется»

Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин рассказал о причинах, которые, на его взгляд, повлияли на решение полузащитника Игоря Денисова завершить карьеру.

О своем решении 35-летний футболист объявил 29 мая.

«Как же примитивно устроена личность у человека. Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров – ну играй. Не за титулы, но играй. Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых седых глубоких седин бегают. Уже и под лысиной седины и то считаются. Но нет, понимаете: «Я настроен только на максимальные цели». Ты настроен только на максимальные доходы.

Заметьте, что все это поколение российских футболистов уходило довольно рано и далеко не все по здоровью. Многие просто утратили мотивацию, потому что денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется. Какое же место футбол занимает в вашей жизни?» – заявил Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».

В конце мая россиянин расторг контракт с «Локомотивом», в который перешел из «Динамо» в августе 2016 года.

Также Денисов в своей карьере выступал за «Зенит» и «Анжи».

В профессиональной карьере хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.

В активе футболиста 54 игры (35 – официальных) и две голевые передачи за сборную России.

Денисов – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Денисов завершил карьеру игрока