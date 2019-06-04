Уткин – о завершении карьеры Денисова: «Денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется»

Уткину не суждено было вообще несколько шагов без одышки пройти по жизни с его-то "центнером " сала на теле))) Вот он и ...ЗАВИДУЕТ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ ВСЕХ ПОДРЯД. И судит со своей "жиртрясовской" колокольни! А дело в том, что профессиональный футбол - НЕ САХАР! И по нагрузкам и по "человечесой составляющей". В нём полно всяких засранцев и идиотов!
Денисов мог просто уже устать заниматься этим дерьмом в РПЛ!
И речь - не о физической нагрузке!
Просто, может быть, душу хочет сохранить..И так уже - до 35 отбегал!
Уткин Голландию привёл в пример...МУДАК! Да в Голландии и БЕЗ ФУТБОЛА ЖИТЬ ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ В РФ))))
Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин рассказал о причинах, которые, на его взгляд, повлияли на решение полузащитника Игоря Денисова завершить карьеру.
О своем решении 35-летний футболист объявил 29 мая.
«Как же примитивно устроена личность у человека. Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров – ну играй. Не за титулы, но играй. Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых седых глубоких седин бегают. Уже и под лысиной седины и то считаются. Но нет, понимаете: «Я настроен только на максимальные цели». Ты настроен только на максимальные доходы.
Заметьте, что все это поколение российских футболистов уходило довольно рано и далеко не все по здоровью. Многие просто утратили мотивацию, потому что денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется. Какое же место футбол занимает в вашей жизни?» – заявил Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».
- В конце мая россиянин расторг контракт с «Локомотивом», в который перешел из «Динамо» в августе 2016 года.
- Также Денисов в своей карьере выступал за «Зенит» и «Анжи».
- В профессиональной карьере хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
- В активе футболиста 54 игры (35 – официальных) и две голевые передачи за сборную России.
- Денисов – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Денисов завершил карьеру игрока