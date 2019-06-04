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    Уткин – о завершении карьеры Денисова: «Денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется»

    Комментатор, журналист и ведущий Василий Уткин рассказал о причинах, которые, на его взгляд, повлияли на решение полузащитника Игоря Денисова завершить карьеру.

    О своем решении 35-летний футболист объявил 29 мая.

    «Как же примитивно устроена личность у человека. Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров – ну играй. Не за титулы, но играй. Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых седых глубоких седин бегают. Уже и под лысиной седины и то считаются. Но нет, понимаете: «Я настроен только на максимальные цели». Ты настроен только на максимальные доходы.

    Заметьте, что все это поколение российских футболистов уходило довольно рано и далеко не все по здоровью. Многие просто утратили мотивацию, потому что денег больше столько не платят, а за другие играть не хочется. Какое же место футбол занимает в вашей жизни?» – заявил Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».

    • В конце мая россиянин расторг контракт с «Локомотивом», в который перешел из «Динамо» в августе 2016 года.
    • Также Денисов в своей карьере выступал за «Зенит» и «Анжи».
    • В профессиональной карьере хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
    • В активе футболиста 54 игры (35 – официальных) и две голевые передачи за сборную России.
    • Денисов – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

    Денисов завершил карьеру игрока

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    04.06.2019 17:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2915

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Уткину не суждено было вообще несколько шагов без одышки пройти по жизни с его-то "центнером " сала на теле))) Вот он и ...ЗАВИДУЕТ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ ВСЕХ ПОДРЯД. И судит со своей "жиртрясовской" колокольни! А дело в том, что профессиональный футбол - НЕ САХАР! И по нагрузкам и по "человечесой составляющей". В нём полно всяких засранцев и идиотов!
      Денисов мог просто уже устать заниматься этим дерьмом в РПЛ!
      И речь - не о физической нагрузке!
      Просто, может быть, душу хочет сохранить..И так уже - до 35 отбегал!
      Уткин Голландию привёл в пример...МУДАК! Да в Голландии и БЕЗ ФУТБОЛА ЖИТЬ ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ В РФ))))

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      Рейтинг: +781

      eleng 4 часа назад

      Может Денисов и не хочет играть, и причина в деньгах, может он и склочник и скандалист, но Уткин точно не персона для его оценки. Моралист из песни... "человек гаавно"

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      Рейтинг: +36

      Iupiterss 4 часа назад

      Скандалить бесплатно не охота. Умел бы терпеть не пнули бы из Локо По заслугам.

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      Рейтинг: +457

      DMитрий 5 часов назад

      Мысль верная, здравая. Денисов полностью под этот заголовок подходит. Есть же Российские парни, которые готовы до 36-37 бегать, если здоровье позволит. Да далеко ходить не надо Жирков,- после непростой трамвы вернулся в основу Зенита и от сборной пока не отказался, Анюков, Погребняк, Павлюченко не брезгал командами низкого уровня (др. дело предложений может дальше не было), да много еще кто! И кстати, это то поколение о котором говорит Уткин - недооценил!

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      Рейтинг: +3876

      Агасфер 6 часов назад

      Он мог ещё спокойно посидеть,но не стал.А вот Вуткин точно умрёт в кресле от падения(которое уже тренирует) в студии,которой будет руководить топ-менеджер государственного 1 канала ТВ,столетний патриарх шоу-бизнеса Ксения Анатольевна Собчак.

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      Рейтинг: +997

      zabvo9406 7 часов назад

      На Ибрагимовича, в его 37, посмотрите что вытворяет!!!

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      Рейтинг: +307

      Elisey13 7 часов назад

      Это решение Денисова, Уткин любого закретикует!

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      Рейтинг: +1931

      paracetamol 7 часов назад

      Ну и правильно. Забесплатно играть - себя не уважать!

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      Рейтинг: +125

      greck 7 часов назад

      это жи-и-ирное чудище, гонит на человека, который в 35 лет еще играл в футбол на высоком уровне...сам небось до горшка ускорение сделать не может....

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      Рейтинг: +1483

      TOL47 7 часов назад

      35 лет уже не мало, может позориться на поле он не хочет. зачем тогда Погребняк скамейку протирать за деньги

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